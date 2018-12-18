"13 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUN OYUN OYNAMASI GEREK"
Harmancı: 13 yaşında bir çocuğun oyun oynaması gerek
A+A-
LTB Başkanı Mehmet Harmancı,13 yaşında bir çocuğun oyun oynaması gerektiğini belirterek, “13 yaşında bir çocuğun açıktaki bir bombadan ölmesi vicdanımızın siyasetle yüzleşmesi olmalıdır.”dedi.
Harmancı sosyla medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hükümeti oluşturan bir partinin MYK üyesi olarak bu konu bizlerin önemli bir gündem maddesi olmalı ve olacaktır, yitip giden bir candır… Ölen yabancı uyruklu biri olunca acının rengi de yaşananlar da değişmiyor…” ifadelerini kullandı.
Etiketler : Mehmet Harmancı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.