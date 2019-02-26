13 YAŞINDAKİ ÇOCUK SÜRÜCÜ TAKLA ATTI!

MHA'da yer alan habere göre; Dün akşam, saat 21:00 sıralarında, Beyarmudu – Dörtyol Anayolu üzerinde, V.Ö (K-13), yönetimindeki JF 723 plakalı salon araç ile Dörtyol istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp takla attı

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü V.Ö ve aynı araçta yolcu olarak bulunan S.A (K-14) kaldırıldıkları Gazimağusa devlet hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.