13 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI!

25.11.2019 tarihinde saat 17.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de bir apartmanın araç park yerinde şüpheli görülen S.A.A.M.A.S.(E-23)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayni gün bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada 2 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.