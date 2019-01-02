13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KAYIP!

Lefkoşa’da sakin Tuğçe Turçin aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün polise verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin 13 yaşındaki Tuğçe Turçin’in 28.12.2018 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği belirtildi.

Bahse konu şahısın aranmakta olduğu belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.