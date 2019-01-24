13 yaşındaki kıza cinsel istismar!

Mağusa’da 13 yaşındaki küçük kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunan sanık Bülent Yılmaz hakkındaki mahkumiyet kararı bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı

Yeni Bakış Gazetesi'nden Gamze Pir Baykur'dan; Mağusa’da kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki küçük kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunan sanık Bülent Yılmaz hakkındaki mahkumiyet kararı bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Sanık Yılmaz, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edildiği “Cinsel dokunulmazlığı ihlal etmek amacıyla 16 yaşından küçük kızı alıkoymak” ve “Cinsel istismar” davalarını kabul etmemiş ve duruşmaya gidilmişti.

Duruşma süresince İddia Makamı 16 tanık dinletmiş, Savunma Makamı ise mahkemede yeminli şahadet veren sanık Yılmaz ile birlikte 3 tanık dinletmişti. Duruşmanın sona ermesinin ardından dün mahkumiyet kararını açıklayan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Bülent Yılmaz’ı oy birliği ile suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Mahkeme, ceza kararını açıklamak üzere davayı 25 Ocak tarihine erteledi.