13 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ!

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; İskele Balık Evi isimli restoranda çalışan 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Shah Zaıb Naseer dün akşam konu restorana ailesi ile giden 13 yaşındaki A.Y isimli kıza cinsel tacizde bulundu. Şikayet üzerine tutuklanan ve yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiği de tespit edilen Naseer az önce yargılandı."Cinsel taciz", "Darp" ve "KKTC'de izinsiz ikamet etmek" davalarından yargılanan sanık Naseer 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanık Naseer, cezasının bitmesinin ardından ülkeden ihraç edilecek.