"Toplam 7581 test yapıldı, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7581 olup, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Göçmenköy-1/ Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Hamitköy-1

Girne

Girne Merkez-3

Gazimağusa

Ulukışla-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1

2 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7581

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.235.691

Toplam Vaka Sayısı: 7359

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7025

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 556

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1882

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7613