14 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün insanlar isteklerinizi yerine getirip sizi memnun etmek için adeta yarışıyor. Bulunduğunuz ortamda lider konumunda olmalısınız. Bu durumu kötüye kullanmamaya özen göstermelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün çok pozitif bir gün geçireceksiniz. Genel ruh halinize kıyasla daha sakin ve dengeli davranıyorsunuz. Bu da daha huzurlu olmanızı sağlıyor.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Hayatınıza dört elle, sımsıkı ve hevesle tutunduğunuz bir dönemdesiniz. Ulaşmak istediğiniz noktaya doğru düzenli bir şekilde çalışarak ilerliyorsunuz ve bu sizi inanılmaz bir şekilde tatmin ediyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün tüm dikkatler üzerinizde ve çok çekici görünüyorsunuz. Bu durumu elde etmek istediğiniz şeyler için kullanmaktan çekinmemelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Son zamanlarda kendinizi bir kafesin içinde hissettiğiniz için hayal kurmayı unutmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. İşte bugün size yeniden hayaller kurdurtacak biriyle tanışacaksınız ve içiniz kıpır kıpır olacak.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün partneriniz sizi şaşırtacak. Aldığı bir hediye ile sizi ne kadar önemsediğini ve takdir ettiğini gösterecek olan partnerinize teşekkür etmeyi ihmal etmemelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yaptığınız harcamalara dikkat edin. Büyük harcamalar yapmak zorunda kalırsanız iki kere düşünün. Aksi taktirde mantıksız yatırımlar yapacaksınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Birkaç gündür evinizde gergin bir ortam olduğunu düşünüyorduysanız artık durumun daha iyiye doğru gittiğine şahit oluyorsunuz. Bu durum sizi sevindiriyor. Artık rahat bir “Oh!” çekme zamanı.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Kendinizi o kişiyi elde etmek için resmen adamış durumdasınız. Gözünüz ondan başkasını adeta görmüyor. Biraz kendinize gelmeli ve olayların gerçekliğini görmelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün evinizde sıcacık battaniyenizin altına girip eşinizle ve çocuğunuzla zaman geçirmek tam da aradığınız şey. Tüm haftanın yorgunluğu bu şekilde atmak size iyi gelecek.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün meraklı ve hayalperest tarafınız ağır basıyor. Eğer arkadaşlarınızla buluşup yeni yerler keşfetme planlarınız varsa hiç durmadan harekete geçmelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Canınızı sıkan şeyleri yavaşça geçmişte bırakmayı başardınız. İlerleyen günlerde normalden daha aktif olmanız olası. Bugün dinlenerek enerji depolayabilirsiniz.