14 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Yapmış olduğunuz işlerinizde beklenmedik aksiliklerle karşılaşmanız mümkün. Detay gerektiren konularda hızlı kararlar almamanızda fayda var. Beraber çalıştığınız kişilere karşı daha esnek davranmanız işlerinizi kolaylaştıracak. Bugün ilişkilerde daha toleranslı olmaya bakmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün eşinizle ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir. Birlikte yapacağınız planlarla ilgili organize olmanız gereken zamanlardasınız. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önem kazanabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olun. İlerleyen saatlerde ev içi kazalara karşı uyanık olmakta fayda var. Kişisel uyumunuz dikkat çekecektir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma hayatınızdaki yoğun tempo kendinizi yorgun hissetmenize sebep olabilir. Sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz. İşlerinize yön vermek sizin için daha ön planda olacaktır. Kendinize zaman ayırmak ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Mistik konular daha fazla dikkatinizi çekebilir. Bu konular hakkında daha düşünceli de olabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendi düşüncelerinizi sert bir şekilde ifade etmekten kaçınmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Finansal konularla ilgili aksaklıklar yaşamanız olası. Kendinizi rahatlatmak için gelecek ile ilgili planlarınıza yönelebilirsiniz. Yurt dışı seyahati organize edebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kariyeriniz ile ilgili konularda ön plana çıkmak isteyebilirsiniz. Size sunulan teklifleri düşünmeden kabul edebilirsiniz. Bu konuda cesur kararlar vermeden önce düşünmenizde fayda vardır. Kararınızda riskli unsurlar olabilir. Kendinizi yetenekli olduğunuz konularda ifade etmeniz sizin için daha yararlı olabilir. Kendinize zaman ayırın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün genelinde kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Bilmediğiniz sebeplerden dolayı gergin olmanız mümkün. Çok fazla kendinizi dinleyebilir kendinizi hasta hissedebilirsiniz. Dikkatinizi dağıtmak için farklı konulara yönelmeniz sizin yararınıza olacaktır. Akşam saatlerinde kendinizi iyi hissedeceğiniz programlar yapabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün maddi durumunuzla ilgili kendinize yeni kaynaklar bulmak isteyebilirsiniz. Fakat kontrolünüz dışında gelişen olaylar finansal krizler yaşamanıza sebep olabilir. Bu konuda alternatif plan yapmanızda yarar var. Yeteneklerinizi ve hayal gücünüzü geliştireceğiniz konulara yönelebilirsiniz. Riskli konular gündeminize gelebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yönelebilirsiniz. Farklı konularla ilgilenebileceğiniz zamanlar içerisindesiniz. Bedeninize ait konulara özen göstermenizde fayda var. Spora gitmek üzerinizdeki negatif enerjiyi atmanıza ve rahatlamanıza olanak tanır. İkili ilişkilerinizde huzurlu olmak için esnek olmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşulların içinde kaybolduğunuzu hissedebilirsiniz. Kabullenme içinde olacağınız zamanlar var. Finansal konularınızla ilgili ani harcamalar çıkabilir. Bu konuda bütçeniz biraz sarsılabilir. Kendi iç dünyanıza yönelmek size iyi gelecektir. Olaylar aşırı kontrol etmemeye bakmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün geleceğiniz için yeni bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Meslekte birlikte çalıştığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri paylaşmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sosyal konularda daha fazla ön planda olmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı organize edip, program yapmak size iyi gelecektir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde aileniz veya evinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalmış konular ortaya çıkabilir. Beklenmedik haberler kriz yaşamanıza sebep olabilir. Miras konularında beklenmedik gelişmelerin olması mümkün. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Gergin ortamlardan kaçının.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yapmış olduğunuz işlerinizde daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Her zamankinden farklı olarak cesur ve hızlı kararlar almanız ilerleyen zamanlarda sizi zor duruma sokabilir. Kararlarınızı daha sakin vermenizde, risk analizlerini yapmanızda yarar var. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanmanız mümkün. Kendinize daha çok zaman ayırmaya bakmalısınız.