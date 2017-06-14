14 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün geleceğinizle ilgili konularda cesur olabilirsiniz. Planladığınız konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için hırslı davranabilirsiniz. Teknik konularda ön göremediğiniz sıkıntılar çıkabilir. Konuşmalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Farkında olmadan hatalara yol açabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün iş hayatınızdaki işlerinizi tamamlamak için program yapabilirsiniz. Bazı konuları daha kolay idrak edeceksiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde dağınık olabilirsiniz. İşlerinizi yapabilmek için riskli durumlardan uzak durmalısınız. Duygularınızı ifade etmek için acele davranmayın. Ticari anlaşmalarda dikkatli olmanızda fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İşlerinizin felsefesine kafanızı yorabilirsiniz. İlişkileriniz de anlam arayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda cesur taraflarınızı ortaya koyacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Gün içinde sabırlı davranırsanız işlerinizi daha kolay halledebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün endişe duyduğunuz konularda acele kararlar almayın. Sabırlı davranmanız gereken konular söz konusu. İşlerinizi tamamlamak için mücadele verebilirsiniz. Sorumluluk aldığınız konularda üstlerinizden destek alabilirsiniz. Finansal konularda dalgalanmalar olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün eşinizle ilgili konularda dalgalanmalar olabilir. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. Ortaklı konularda riskli kararlardan uzak durmalısınız. İşlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Sabırlı davranmanız gereken durumlar olabilir. Bazı konularda iç sesinizi dinlemek faydalı olabilir. Eğitsel konularda daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Tamamlamaya çalıştığınız işlerinizde mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. İşlerinizde sabırlı davranmalısınız. İkili ilişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. İşlerinize yeniden hareket kazandırmak isteyebilirsiniz. Yazışmalarda aksaklıklar olabilir, hızlı kararlar almayın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İşlerinizde bugün daha yaratıcı olabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Risk almanız gereken konularda aldanıcı koşullar gündeme gelebilir. Çocuklarınızla ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi toparlama fırsatınız olacak. İşlerinizde başkalarıyla paylaşım içinde olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün ev hayatınızda bitirilmesi gereken işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kendinizi aktif hissedeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni farkındalık kazanabilirsiniz. Bunu çalışma arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Teknik konularda sıkıntılar çıkabilir. Ön görmekte zorlandığınız konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün zihinsel olarak hareketli bir gündesiniz. Yazışma ve konuşmalarınızda dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerinizi tamamlamak için mücadele edebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar ilginizi çekebilir. Yeni haberler gündeminizi etkileyebilir. Ticari faaliyetlerinizde daha yoğun olarak ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün parasal kaynaklarınızla ilgili gelişmeler sağlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda farkındalığınız artabilir. İşlerinizi tamamlamak için yardım alabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla program yapabilirsiniz. İş hayatınızda fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kişisel konularda kendinizi cesur hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha sabırlı davranmanız gereken durumlar söz konusu. Hassas olduğunuz konuları daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Aklınızda olan konuları hayatınıza katabileceğiniz bir gündesiniz. Kardeşlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar olabilir. Gün içinde kendi iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Düşünceleriniz sizi yorabilir. Riskli işlerden uzak kalmanızda fayda var. Dikkatsiz davrandığınız konular daha sonra sizi zor durumda bırakabilir. Hareketlendirmek istediğiniz işleriniz için mücadele verebilirsiniz.