14 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hareketli ve akıcı bir güne kendinizi hazırlayın. Bugün kalabalık gruplar içinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Yapacağınız konuşmalarla insanları etkiniz altına alabilirsiniz. Geleceğe ümitle baktığınız bu günde kişisel konularda da bir takım yenilikler yapmak için destekler görebilirsiniz. Tüm bu hareketliliğin içinde sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün mesleki alanda dikkatle ele almanız gereken durumlar ortaya çıkabilir. Bazı kapanışlar ya da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızla değil, akılcı kararlarınızla güne damga vurabilirsiniz. Çevrenize karşı daha anlayışlı davranmanızı sağlayacak tavsiyelerini dikkate alın. Sakinliğinizi koruyarak ilerlediğiniz takdirde avantaj sizden yana olacaktır.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İyimser ve canlı havanızla dikkat çekiyorsunuz. Bugün farklı kültürlerden kişilerle fikir tartışmalarına girebilir, onlardan yepyeni bilgiler edinebilirsiniz. Bugün size basıl ya da internet yoluyla önemli bilgiler ulaşabilir. Kendinizi meraklı olduğunuz konulardan asla alıkoymamalısınız. Entelektüel ya da akademik kişilerden destekler görebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün beklenmedik ve kriz çıkaran konularla gündeminiz bir anda değişebilir. Bugünün konularına uyum sağlayabilmeli, gerektiğinde değişmekten çekinmemelisiniz. Odağınız korkular ya da çekinceler değil, hedefleriniz olursa çok daha başarılı bir gün geçirebilirsiniz. Ortağınızdan beklediğiniz finansal desteği bugün alabilmeniz mümkün olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çevrenizdeki insanların değişken tavırlarına uyum sağlamanız gereken bir gündesiniz. İyimser tavırlarınızla bunu başarabilirsiniz. Gün boyunca yakın ilişkilerinizde müsamahalı olmalısınız. Bugün ayrıca bazı hukuksal konular, pazarlıklar gündeme gelebilir. Kararlılıkla ilerlerseniz altından kalkamayacağınız bir durum yok.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İşinizi yaparken çok fazla hesap ve analiz yapmanız gerekebilir. Yüksek tempo içinde tüm işlerinizi bitiremeyebilirsiniz. Bugün zamanı iyi planlamanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi önceliklendirmeli ve her problemin aynı sürede çözülemeyeceğini patronunuza anlatmalısınız. Bugün bir takım yorgunluklar olsa da, keyif alabileceğiniz anlar da olacaktır.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Aşklara ve yeni heyecanlara açık, ışıltınızın üzerinizde olduğu bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz konularda orijinal fikirleriniz ile dikkat çekebilir, yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bugün çok emek harcadığınız bir konuda ödüllendirilebilirsiniz. İş ile ilgili konulara olduğu kadar çocuklarınıza da vakit ayırmanız gereken bir gündesiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Ailenizle ilgili sizi meşgul eden bir takım konuların nihayete erdiği durumlar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte annenizden ya da babanızdan gelecek destekleri geri çevirmemelisiniz. Bu olumlu ve sıcak aile atmosferi sizi iyi hissettirecek. İşle ilgili konularda daha girişken ve daha kararlı adımlar atabileceksiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Çeşitli konuşma ve görüşmeler bütün bir güne damgasını vuracak. Bazı kısa seyahatler de gündeme gelebilir. Bugün pek çok yeni konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Gün içinde oluşabilecek değişken koşullara son derece hızlı ve akılcı tepkiler verebilirsiniz. Ayrıca ilgi duyduğunuz bir konuda eğitim almak içinde yeni adımlar atabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bir süredir üzerinde düşündüğünüz kazancınızı arttıracak projelerinizi nihayet hayata geçebilirsiniz. Gelirleriniz artarken giderlerinizin de artmaması için gerekli düzenlemeleri yapmalısınız. Yeteneklerinizi ortaya koymak konusunda çok iştahlısınız. Kararlarınızda aceleci davranmamalı, planlarınıza uygun hareket etmelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kişisel hassasiyetiniz olan konularda yenilikçi kararlar alabilirsiniz. Bugün akılcı olabildiğiniz kadar sezgiselsiniz de. Sezgilerinizi göz ardı etmemelisiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili bir konu beklenmedik şekilde gündeminizi işgal edebilir. Gün içindeki koşturmaca sırasında önceliği sağlığınız ve bedeninizle ilgili konularına verebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bazı fedakârlıklar yapmanız gereken bir gündesiniz. Hayatın akışını kabullenmekle ilgili önemli deneyimler yaşayabilirsiniz. Fakat gereksiz yere taviz vermekten de kaçınmalısınız. Akşam saatlerinde çok farklı ruhsal deneyimlere de açıksınız. Sakinliğinizi koruyabilmeniz için yapacağınız çalışmalar hayatınıza güzel şeyler getirecek.