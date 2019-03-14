14 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Eğitimler, yazışmalar, konuşmalar yönünden hareketli bir gündesiniz. Dikkatinizin dağılacağı zamanlar olabilir. Üzerinde çalıştığınız işlere daha fazla konsantre olmanız gerekebilir. Yakın çevrenizle ilgili konularda çözüme ulaşmaya başlayacaktır. Akşam saatlerinde ailevi konular hakkında hassasiyet yaşanabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler olabilir. Cüzdanınıza ait konular gündeminizi meşgul etmeye devam edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak çoğu işin üstesinden gelebilirsiniz. Akşama doğru uğraştığınız işlerde dağılmalar yaşanabilir. İşlerinizi ihmal etmeyin. Yaşadığınız olaylara karşı duygusal tepkiler verebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ailevi olaylar gündeminizi etkileyebilir. Güven aradığınız durumlara doğru çekilebilirsiniz. Kişisel hassasiyetler ön plana çıkabilir. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek faydalı olabilir. Aksam saatlerinde aile konularında daha fazla gündeminizi meşgul edebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Elimizde olmayan nedenlerle yaşadığımız olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Bu nedenle içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Kabullenme içinde olabilir ve kendinizi akışa bırakmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde enerjiler dağınık, hayatınızda bitişler meydana gelebilir. Ailevi konularda hassasiyet yaşayabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konularla meşgul olacağınız bir gündesiniz. Sosyal konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaş gruplarınızı toplayıp yeni organizasyonlar içinde olmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda destek alabileceğiniz kişiler var. Akşam saatlerinde ise ailevi konular gündeminizi etkileyebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Daha görünür olabilmek için, üstlerinizle iletişiminizi arttırmak isteyebilirsiniz. Koyduğunuz hedeflere yaklaşabilmek için daha fazla sorumluluk almak isteyeceğini zamanlar var. Annenizle ilgili konulara zaman ayırmalısınız. Akşam saatlerinde ilgilendiğiniz konularda sonlanmalar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ruhsal olarak yenilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Etrafınızda olup biteni anlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için yakınınızdaki insanlarla sık sık bir araya gelmek isteyeceğiniz zamanlar var. Hareketli bir gündesiniz. Akşam saatlerinde sıkışmalar yaşanabilir. Duygusal yönden daha tepkisel davranabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Ortaklı konular gündeminizi etkilemeye devam edebilir. Kriz yaratan durumlara karşı sakin tavrınızı korumaya özen göstermelisiniz. Finansal konularınız gününüzü meşgul edebilir. Endişe duyduğunuz konular daha fazla görünür olabilir. Akşam saatlerinde tepkileriniz daha tepkisel olabilirsiniz. Ailevi konularla ilgileneceğiniz zamanlar yaşanabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde ailevi konularla uğraşabilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. Eskiye yönelik konular açılabilir. Uyum ve denge arayışınız gün içinde devam edecektir. Akşam saatlerinde sıkışmalar devam edebilir. Bitişler söz konusu. Uğraştığınız konularda hassasiyet yaşayabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz gündeminizi oluşturabilir. Çalışma hayatınızı ilgilendiren konularda dalgalanma yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle işlerinizde kolaylaşabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde bazı konularda sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Ailevi konulara daha fazla yönlenebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kendinizi sözel olarak rahatça ifade edebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinize yön vermek isteyebilirsiniz. Eğlenebildiğiniz kişilerle birlikte olmak size iyi gelecektir. Güzel olan şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen gösterin. Akşam saatlerinde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Ailevi konular tüm gününüzü etkileyebilir. Duygusal yönden desteklenmeye ihtiyacınız olabilir. Ev hayatınıza ait konularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Kendi iç sesinizi dinleyerek, doğru yolu bulmanız daha kolaylaşabilir. Akşam saatlerinde kolektif konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Duygularınızı tepkisel olabilirsiniz.