14 MART TIP BAYRAMI DOLAYISIYLA ETKİNLİK

14 Mart Tıp Bayramı’nın yüzüncü yılı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sağlık Bakanı Filiz Besim

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Ahmet Varış, Kıbrıs Türk Diş Tapipleri Odası Başkanı Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda 14 Mart tıp bayramının ülkede uygulanan sağlık politikaları nedeniyle bayram havasından uzak ve buruk şekilde kutlandığına dikkat çekilerek sağlıkta ve meslekte yaşanan personel, altyapı ve teknik sorunlara dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı ve meslek örgütlerinin birikte çalışarak, sorunların üzerine gitmesi gerektiğine vurgu yapılan konuşmalarda, 40 yıla yakın süredir üzerinde durulan sağlık yasalarının bir an önce hayata geçmesi geretiğine vurgu yapıldı.

Konuşmalarda Hükümet ve Meclisin bir an önce nüfus sayımı ve vatandaşlık yasası konusunda adım atması da istendi.

Konuşmaların ardından meslekte 50’inci ve 25’inci yılını dolduranlara plaket verilirlekn basın ve kurumsal ödülleri de verildi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu muhabiri Damla Soyalp da Basın ödülü alanlar arasındaydı.

Etkinlik anı fotoğrafı çekilmesi ve kokteyl ile sona erdi.