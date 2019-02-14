14 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün iletişim konusunda hareketli bir gündesiniz. Yaşayacağınız aksaklıklar nedeniyle işlerinizde gecikmeler olabilir. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmeniz gerekebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Öğleden sonra ilişkilerde daha keyifli konular söz konusu.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Parasal birikimlerinizi yeniden değerlendirmeye alabilirsiniz. Kişisel donanımlarınızı kullanacağınız işlere yönleneceğiniz zamanlar var. Gün içinde iletişimden kaynaklanan problemler sizi yorabilir. Öğleden sonra daha akıcı koşullar söz konusu.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konular hakkında daha fazla düşünmek isteyebilirsiniz. Beslenmenize ve bedensel sağlınıza dikkat edin. Öğleden sonra daha keyifli zamanlar sizi bekliyor. İş hayatınızla ilgili alacağınız destekleri iyi değerlendirmeye çalışın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işle ilgili tekrarlar ve sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden içsel süreçlere gireceğiniz zamanlar olabilir. İletişimle ilgili aksaklıklar yaşanabilir. Öğleden sonra zevk aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Gün içinde akışta kalmaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gelecek beklentilerinizi yeniden değerlendireceğiniz zamanlar içindesiniz. Sosyal konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatında alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Öğleden sonraki zamanlarda gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak olayların daha kolay üstesinden gelebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızdaki konuları yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. İletişimden kaynaklı problemler çözmek zamanınızı alabilir. Yaşanan tekrarlardan bunalabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışmalısınız. Üstlerinizle olan iletişime daha fazla özen göstermelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Uzaklarla ilgili konularda yeniden değerlendirmeye gidebilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar var. Medya ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. İlerleyen saatlerde gençlerle ilgileneceğiniz zamanlar var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sizi krize sokan koşullardan uzak durmalısınız. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İletişimdeki aksaklıklar nedeniyle olayları çözmekte başarılı olamayabilirsiniz. Finansal konulardaki sıkışıklarla uğraşacağınız zamanlar var. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız sizi çözüme götürebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İkili ilişkilerde denge arayacağınız bir gündesiniz. İletişimdeki aksaklıklar size yeniden düşünme ve değerlendirme fırsatı yaratabilir. Farklı düşünceler karşısında tepkili olmamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Öğleden sonra kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminize gelebilir. İş arkadaşlarınızla olan iletişimde aksamalar olabilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınızdaki sıkışmalar sizi keyifsiz kılabilir. Kişisel yeteneklerinizle işlerin üstesinden geleceğiniz zamanlar var. Öğleden sonra gençlerle ilgili olaylara katılmak isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kendinizi ifade edeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. Aşk gündeminize gelebilir. İletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Bazı konuları yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Öğleden sonra zevk aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Davranışlarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sabah saatlerinde ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Geçmiş konular hakkındaki düşüncelerinizi açık şekilde dile getirmek isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. İlişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Güven aradığınız konulara çekilebilirsiniz. İlerleyen saatlerde koşullar daha akıcı.