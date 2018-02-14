14 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Venüs güçlerini haritanızın zirve noktasında bulunan Satürn’le birleştiriyor. Sevdiğiniz kişiye en özenli şekilde davranmanın, onu şımartmanın tam zamanı.

Eğer ilişkinizde ufak tefek pürüzler varsa, üzerinde çalışmak için en doğru zaman. Çünkü tam olarak, çabalarınızın meyvelerini toplayacağınız bir dönemdesiniz. Biraz çabayla ilişkinizde ‘cicim aylarındaki’ romantizmi tekrar yakalayabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sevdiğiniz kişiye veya ortağınıza sizin için ne kadar özel olduğunu, en bilinmez noktalarınızı açtığını anlatmanın tam zamanı. Böylelikle aranızdaki ilişki bambaşka bir boyuta taşınabilir.

İş kavramı özellikle yetişkinlik hayatımızda farkında olduğumuzdan çok daha büyük bir yer kaplar. Haftanın beş günü günde en az sekiz saati bu işte geçiririz. Bu haftada toplam ayırdığımız saatlerin yanında yıl hesabı yaptığımızda ve bunu da yaklaşık 20 veya 25 yıl sürecine yansıttığımızda neredeyse bir ömrü aslında “her gün gittiğimiz iş işte”ye ayırırız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran) Eğer önemli bir etkinliğe katılacaksanız veya kalabalık bir gruba sunum yapacaksanız oldukça şanslısınız. Çok önemli isimlerle tanışabilir, network’ünüzü genişletebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak ve tanımadığınız kişilerle sohbet etmek, sosyal becerilerinizi geliştirmenin ilk adımlarındandır. YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz) Bekarsanız aşk konusunda şansınızın açık olduğu bir döneme giriyorsunuz. Hiç gitmediğiniz bir etkinliğe katılmak, müze veya sergileri gezmek için uygun bir zaman. Değişik kültürlerden insanlar ilginizi çekebilir. Hayatımız boyunca ailemizden, çevremizden ve tabii ki popüler kültür ürünlerinden, aşkın gerçekte ne olduğuna dair bazı fikirler ediniriz. ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos) Venüs ve Satürn arasında çok keyifli bir bağlantı yakalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin hayatını kolaylaştırmak için bir şeyler yapabilir, onu bu şekilde mutlu edebilirsiniz. Sevdiklerinizle bir araya gelmek için, evinizde küçük bir parti düzenleyin. BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül) Venüs, Satürn’le muhteşem bir uyum içinde. Sizin için özel olan birisi, kalbinize giden yolu keşfedebilir ve bu durum şefkatli, derin bir ilişkinin başlangıcı olabilir. ‘Aşk’ın tanımının ne olduğu, aşık olduğumuzu nasıl anlayacağımız, hissettiğimiz duygunun aşk mı sevgi mi olduğu gibi konular yıllardır bilim dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Duygularınızı anlamak ve tanımlamak konusunda çok fazla kafa yormayın. TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim) Sevdiğiniz kişiyi romantik önerilerle şımartmanın tam zamanı! Ona masaj hediye edebilir veya güzel bir akşam yemeğine çıkabilirsiniz. Birlikte paylaştığınız her an sizi daha çok yakınlaştırabilir. İlişkinizin artık heyecanlı olmadığını, partnerinizin sizi eskisi kadar sevmediğini düşündüğünüz noktada bu durumun sebebi genelde bir tarafın ilişkiye ya da karşısındaki insana karşı ilgisinin azalması oluyor. AKREP (24 Ekim - 22 Kasım ) Sevdiğiniz kişiye sözler verirken, dudaklarınızdan dökülenlerin aslında kalbinizde bir ömür kalacağını hatırlatın. İlişkinizi daha romantik bir aşamaya taşımak için önemli bir adım atabilirsiniz. Her şeyin en iyisine sahip olmak isteyen Y jenerasyonu, ilişki konusunda da son derece hassas. YAY (23 Kasım-21 Aralık) Sevdiğiniz kişiyle birlikte yemek yapıp veya koltuğa uzanıp en ekran başına geçmek ve en sevdiğiniz programı izlemek sizi daha çok mutlu edebilir. Son günlerde kendinizi en iyi hissettiğiniz yer, sevdiğiniz kişinin kolları. eşinizin, sevgilinizin yatağın hangi tarafında uyuduğunu biliyorsunuz ama orada ne rüyalar gördüğünü gerçekten biliyor musunuz? OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak) Burcunuzun yöneticisi olan Satürn, bugünden itibaren Mart 2020’ye kadar burcunuzda olacak. Kendinizi, sahip olduğunuz koşullar içinde daha rahat hissedebileceğiniz ve özgüveninizin artacağı bir dönem başlıyor. Performansınızı yükseltmek ve özgüvenli adımlar atabilmek için, kendinize olan inancınızı yüksek tutmanız şart. KOVA (21 Ocak – 18 Şubat) Sevdiğiniz kişiye kelimelerden oluşan bir hediye verebilirsiniz. Kalbinizin en derinlerindeki duygularınızı ifade etmek ve aşkınızı büyütmek için gerekenleri dile getirmek Sevgililer Günü’nde yapabileceğini en güzel şeylerden. Kapanmış kapılar ve işte o bizim bugün bitmiş olan genel olarak dışarıdan bakıldığında “başarısız” diye isimlendirdiğimiz, “bir hataydı” veya “çoktan bitmesi gerekiyordu” dediğimiz ilişkilerimiz bugünümüzü nasıl etkiliyor? Bunu hiç düşündünüz mü? BALIK (19 Şubat – 20 Mart) En büyük ilham kaynaklarınızdan biri olan Venüs, 6 Mart’a kadar burcunuzda yer alıyor ve fedakarlığın gezegeni Satürn’ü ziyaret ediyor. Aşk, önümüzdeki günlerde en büyük ilham kaynağınız olabilir. Ona sıkı sıkı tutunmayı ihmal etmeyin. Hayatımız boyunca ailemizden, çevremizden ve tabii ki popüler kültür ürünlerinden, aşkın gerçekte ne olduğuna dair bazı fikirler ediniriz.



















