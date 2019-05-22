14 VE 16 YAŞLARINDA İKİ KIZ KAYIP!

Başkent Lefkoşa’da 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğu kayıp.

Polisten yapılan açıklamada 14 yaşındaki Tuğçe Turşin, 19 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında evinden ayrılarak, bir daha geri dönmedi.

16 yaşındaki Sıla Ballı da, 20 Mayıs sabahı, tedavi olmak amacıyla babası ile birlikte gitmiş olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden kayıplara karıştı.

İki çocuğu da arama çalışmaları sürerken, her iki olayla ilgili polis soruşturması da devam ediyor.