14 YAŞINDA İKİ KIZ KAYIP!
Kayıp kızlar aranıyor!
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GİRNE’DE KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ İKİ KIZ ARANIYOR
Girne’de sakin Suna Anna Uçarcan (K-14) ve Cemile Ceren Hacıoğlu (K-14) kalmakta oldukları ikametgahlardan ayrılarak hala geri dönmedi. Kayıp kızlar aranıyor.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.
Etiketler : Suna Anna Uçarcan, Cemile Ceren Hacıoğlu, kayıp kız, aranma
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