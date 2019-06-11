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14 YAŞINDA İKİ KIZ KAYIP!

14 YAŞINDA İKİ KIZ KAYIP!

Kayıp kızlar aranıyor!

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GİRNE’DE KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ İKİ KIZ ARANIYOR

Girne’de sakin Suna Anna Uçarcan (K-14) ve Cemile Ceren Hacıoğlu (K-14) kalmakta oldukları ikametgahlardan ayrılarak hala geri dönmedi. Kayıp kızlar aranıyor.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor. 

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