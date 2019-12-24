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  3. 14 YAŞINDAKİ HAVİNSU KAYIP! ARANIYOR!
14 YAŞINDAKİ HAVİNSU KAYIP! ARANIYOR!

14 YAŞINDAKİ HAVİNSU KAYIP! ARANIYOR!

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14 yaşındaki Havinsu Kurtal isimli çocuktan dün akşamdan itibaren haber alınamadığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yyapılan açıklamada, Kurtal’ın dün saat 19:00 sıralarında Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.

Havinsu Kurtal aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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