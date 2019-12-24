14 YAŞINDAKİ HAVİNSU KAYIP! ARANIYOR!
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14 yaşındaki Havinsu Kurtal isimli çocuktan dün akşamdan itibaren haber alınamadığı bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yyapılan açıklamada, Kurtal’ın dün saat 19:00 sıralarında Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.
Havinsu Kurtal aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Havinsu Kurtal, kayıp, aranma
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