14 YAŞINDAKİ HAVİNSU KAYIP! ARANIYOR!

14 yaşındaki Havinsu Kurtal isimli çocuktan dün akşamdan itibaren haber alınamadığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yyapılan açıklamada, Kurtal’ın dün saat 19:00 sıralarında Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.

Havinsu Kurtal aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.