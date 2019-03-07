141 KİLO KAÇAK ET!

İNÖNÜ YOL KAVŞAĞINDA BİR ARAÇTA 141 KİLO KAÇAK KEMİKSİZ DANA ETİ TESPİT EDİLDİ

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzeri İnönü yol kavşağında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.Ç.Ö.’nün(E-32)kullanımında bulunan araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş toplam 141 kg kemiksiz dana eti bulundu. Dün saat 15.00’te meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs tutuklanarak, etlere emare olarak el konuldu.



