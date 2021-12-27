141’i yerel, 157 pozitif vakaya rastlandı
141’i yerel, 157 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.155 olup, 141’i yerel 157 pozitif vakaya rastlanmış, 221 kişi taburcu edilmiştir.
16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır.
61 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
27 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.155
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 157
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 141
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 221
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.635.953
Toplam Vaka Sayısı: 34.554
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.275
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2144
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2078
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4435
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 444
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5677
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102659
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