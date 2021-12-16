146'sı yerel, 186 pozitif vakaya rastlandı,2 kişi hayatını kaybetti
146'sı yerel, 186 pozitif vakaya rastlandı,2 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.695 olup, 146’sı yerel 186 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 228 kişi taburcu edilmiştir.
40kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 146 kişi ise yerel vakadır.
45 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
16 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.695
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 186
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40
Yerel Vaka Sayısı: 146
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 228
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.422.947
Toplam Vaka Sayısı: 32.767
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.495
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2391
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 91
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2279
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 123
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2340
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 397
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 506
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6287
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 97.812
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