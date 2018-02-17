147 İFADE ALINDI, DAHA DA ALINACAK

Ahmet İLKTAÇ

Gazimağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde bin TL’lik alacağı tahsil etmek gayesiyle Nijeryalı üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa Dede’yi döverek öldürdükleri öne sürülen Nidai Şanlı (28), Zekeriya Kurucu (22), Ozan Körkurt (18), B. Ç. (16), Onur Körkurt (21), Aydan Sel Kızıltunç, ve S. D. (17) aleyhine yürütülen polis soruşturması devam ediyor.

Tutukluluk talebiyle dün yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 7’şer günlük ek tutukluluk emri alındı.

Polisin, soruşturmanın ilk başladığı andan günümüze kadar toplam 147 ifade aldığı belirtilirken, zanlıların olay öncesinde ve sonrasında birçok kişiyle görüşme yaptığı ve bu kişilerin de ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

“Adam Öldürme”, “Zorla İnsan Kaçırma”, “Alıkoyma” ve “Ciddi Darp” gibi davalarla suçlanan zanlılardan, Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve S. D.’nin zanlı 1 Nidai Şanlı’ya polis hücrelerinde şiddet tehdidinde bulundukları da öne sürüldü. Şanlı’nın avukatı müvekkilinin bu nedenle başka bir karakolda tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, soruşturma ve zanlının kaçma riski nedeniyle bu talebi reddetti.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mine Gündüz’ün huzurunda görüşülen dünkü ek tutukluluk duruşmasında İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis müfettişi Erkan Yahat’ı tanık olarak dinletti.

7 günde 37 ifade alındı

Tanık polis Erkan Yahat, 29 Ocak 2018 tarihinde 21.45’te Gazimağusa’da zanlı 1 Nidai Şanlı, daha önceden alacağı olduğu bin TL parayı tahsil etmek gayesiyle yanında bulunan diğer zanlılarla birlikte Hacı Bektaş Sokak, Kuzenler Apartmanı Daire 7 adresinde sakin üniversite öğrencisi Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin ikametgâhına giderek kendisini zorla hilafı dışında darp edip, apartman önündeki GU 042 plakalı araca koyup kaçırdıklarını anımsattı.

Müfettiş Erkan Yahat, zanlıların Kennedy Taomwabwa Dede’yi Çanakkale Göleti’ne getirerek ciddi şekilde darp edip ölümüne sebep olduklarını hatırlattı.

Zanlılar en son 9 Şubat 2018 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılıp aleyhlerinde 7 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyleyen Yahat, 7 günlük süre içerisinde 37 kişinin ifadesinin alındığını kaydetti.

Polis müfettişi, zanlıların olay günü kullanmakta oldukları cep telefonları ile ilgili KKTC’de faaliyet gösteren telefon şirketlerinden alınan dökümlerde olaydan önce ve sonra birçok kişi ile görüşme yaptıklarını tespit ettiklerini bildirdi.

Zanlıların bu telefon görüşmeleri ile ilgili olarak yaptıkları araştırmada halen birçok kişiye daha ulaşmaları gerektiğini anlatan tanık polis, zanlılar Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden cezai ehliyetleri ile ilgili muayeneden geçirildiklerini belirtti.

Tahkikat subayı, Polis Genel Müdürlüğü Data İnceleme Şubesi’ne gönderilen telefonlarla ilgili olarak 14 Şubat 2018 tarihinde bu şubede görevli bir uzmandan, zanlı 3 Ozan Körkurt’un cep telefonunda olay gününe ait konuşma verileri olduğu bilgisini aldıklarını açıkladı.

Bu sebeple 15 Şubat 2018 tarihinde tüm zanlıların uzman tarafından ses analizleri yapılabilmesi için ses örneklerinin alındığını ifade eden müfettiş, ses örneklerinin kontrollerinin devam ettiğini, aranan emareler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu ve Türkiye’ye gönderdikleri emarelerin neticesinin hâlâ gelmediğini söyledi.

Polis Müfettişi Erkan Yahat, bu nedenle zanlıların serbest kalmaları halinde aranmakta olan emarelere ve alınacak ifadelere etki etmelerinin kuvvetle muhtemel olduğunu açıkladı.

Meselenin adam öldürme, zorla insan kaçırma, alıkoyma ve ciddi darp gibi vahim suçlardan oluştuğuna dikkat çeken Yahat, bu nedenle zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

“Nidai Şanlı tehdit ediliyor”

Mahkemede söz alan tüm zanlıların avukatları da 7 günlük tutukluluk talebine itiraz etmedi ancak, tanık polis müfettişine sorular sorarak bazı iddialarda bulundular.

Zanlı 1 Nidai Şanlı’nın avukatı Derya Karaca’nın sorularını yanıtlayan tahkikat sorumlusu Erkan Yahat, tespit edilen konuşma kaydında kimin konuştuğu ile ilgili henüz bilgisinin olmadığını söyledi.

Derya Karaca, diğer zanlıların sürekli olarak müvekkili Nidai Şanlı’ya şiddet ve ölüm tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

Erkan Yahat ise, konunun kendisinin de bilgisine geldiğini ancak hiçbir zanlının hiçbir zanlıya fiziki müdahalede bulunmasının mümkün olmadığını, tüm zanlıların tek tek hücrelerde olduklarını kaydetti. Yahat, zanlıların bu konuda uyarıldıklarını, son günlerde de böyle bir durumla tekrar karşılaşılmadığını bildirdi.

Avukat Derya Karaca ise, mahkemeden müvekkili Nidai Şanlı’nın psikolojik ve fiziksel olarak zarar görmemesi için Gazimağusa ilçesine bağlı başka bir karakola naklini talep etti.

Tüm avukatların hitabından sonra söz alan Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, hem soruşturma amaçlı hem de bu zanlının kaçma ihtimalinin karakollarda daha yüksek olduğunu belirterek talebe itirazda bulundu.

Zanlı 2 Zekeriya Kurucu’nun avukatı Mustafa Kocatürk’ün sorularına yanıt veren Tahkikat subayı Erkan Yahat, müteveffanın ölüm sebebinin kün, kafa ve göğüs travmasına bağlı iç kanama olduğunu, olayı Çanakkale Göleti’nde sadece zanlıların gördüğünü bildirdi.

Ozan Körkurt ve Onur Körkurt’un avukatlığını yürüten İbrahim Özgür ise başka ifade alınacağı yönünde yapılan beyanın doğru olmadığını iddia etti.

3 zanlının fiziki müdahalesi olmadığı iddia edildi

Batur Sağlamer, zanlı 4 B. Ç. ve zanlı 6 Aydan Sel Kızıltunç ile ilgili herhangi bir fiziki müdahalenin olmadığının söylendiğini, bu konuda herhangi bir değişiklik olup olmadığını sordu. Erkan Yahat ise bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Zanlı 7 S. D.’nin avukatı İbrahim Demirtaş’ın, sorularını yanıtlayan tanık polis müfettişi, S. D.’nin Nidai Şanlı’nın alacağı olan paradan haberi olmadığını, müteveffanın kaçırıldığı sırada evin yakınlarında olduğunu, bir başka arabayla Çanakkale Göleti’ne gittiğini, şu ana kadar yaptıkları araştırmada bu zanlının amaçtan haberi olmadığını tespit ettiklerini, zanlı 7 S. D.’nin üzerindeki kıyafetlerde kendilerinin kan lekesi bulmadıklarını, ancak gerekli araştırmayı uzmanların yapacağını, zanlılar arasında S. D.’nin küt bir cisimle müteveffaya vurduğunu söyleyenlerin de olduğunu, vurmadığını söyleyenlerin de olduğunu belirtti.

İbrahim Demirtaş zanlı 7 S. D.’nin bahse konu suçlarla alakası olmadığını ve bu yönde bir ifade de olmadığını iddia etti.

Yargıç Mine Gündüz, meselenin ciddiyetine dikkat çekerek, zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarını emrederken, zanlı 1 Nidai Şanlı’nın avukatının müvekkilinin Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinden alınıp bölge karakollarında tutuklu kalması talebini reddettiğini açıkladı.

Kıbrıs