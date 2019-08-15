15 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Aşk hayatınız konusunda kafanız karışık. Garanti olarak görüldüğünüzü veya önemsenmediğinizi düşünüyorsunuz, ama biraz fazla reaksiyon gösteriyor olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bakış açınızı değiştirin, bir adım geriye çekilin ve uzaktan ne olup bittiğine tekrar bakın. Mola vermemem lazım diye düşündüğünüz zamanlar da olsa, kendinize mola hakkını çok görmeyin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sorunlarınız bugün beklediğinizden biraz daha ağır olabilir. İşiniz duruma biraz mizah eklemek. Uyumunuz, diğer insanlar görüşlerine sadık kaldıkça teste tabi tutulacak.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bir akrabanızla yaşam koşullarıyla ilgili bir konuşma yapacaksınız. Bu konuda bir adım atmak için çok erken, o nedenle konunun sadece konuşma ve adımlarınızı planlama olarak kalması daha iyi olacak.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sağlık ve yaşam tarzı evinizdeki açılar, diyetiniz veya egzersiz rutininizle ilgili kendinizi salmanızın nedeni olabilir. Bunun, sizi tamamen durdurmasına izin vermeyin. Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tekrar başlayın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirip, gelecekle ilgili bir planlama yapmaya çalışırken, telefonlarla bölüneceksiniz. Bu beklenmedik telefonla, ilginizi bekleyen bir durumdan haberdar olacaksınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Haftanın sonuna doğru içgüdülerinize dikkat edin. Birinin sizin hakkınızda nasıl hissettiği ve bu konuda ne yapmanız gerektiği konusunda içgüdüleriniz size rehber olabilirler.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sözlerinizi nasıl kullandığınızın bilincinde olun. Diğer insanlar, özellikle de yöneticileriniz veya yaşlılar, dikkatsiz, net olmayan sözlerle kırılabilir. Sonradan durumu toparlamakta zorlanabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün fikirlerinizle gelecekten gelmişsiniz gibi davranılabilir. Herkesin sizi hemen anlamasını beklemeyin. Sabırlı olun, fikirleriniz için gerektiğiniz değeri göreceğiniz zamanlar yakında.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Rutinlerinizin kaderinizi destekleyip desteklemedikleri bu hafta bir kereden daha fazla ortaya çıkıyor. Yaptığınız şeyi bir başkası istiyor diye mi yapıyorsunuz ya da yoksa hoşunuza gittiğinden mi?

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün haritanızda, kardeşler arasında bir anlaşmazlık görünüyor. Görünen o ki, aslında her iki tarafında kendine göre haklı tarafları var. Davranışınız size sonra daha kötü sonuçlarla geri dönebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Elinizde ilgilenmeniz gereken dağlar kadar evrak işi olabilir. Bunları düşünerek bunalmayın. Bu işlerin bir kısmı sıkıcı da olsa, kariyeriniz için olumlu bir adım olacak. Bu nedenle bu işleri sürekli ertelemeyin.