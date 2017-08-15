15 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde parasal konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni maddi kaynaklarla ilgili düşünceler içinde olacağınız bir gün. Sorumlu olduğunuz konularda yardım alabilirsiniz. İşlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Mücadele verdiğiniz konuların daha fazla üstüne gidebilirsiniz. Başarılı olmak için daha fazla mücadele içinde olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kişisel olarak önem verdiğiniz konulara zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeme gelebilir. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanarak işlerinizin üstesinden gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha güçlü ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz. Otorite figürleri ile gün içinde olumlu görüşmeler yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde stresler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Korktuğunuz olaylar gündeme gelebilir. Kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İşlerinizle riskli koşullardan uzak durmalısınız. Karar almanız gereken durumlarda destek alabilirsiniz. Mücadele vermeniz gereken konularda cesaretli davranabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün geleceğinizle ilgili konularda alternatif planlar yapabilirsiniz. Fikirlerinizle ilgili mücadele verebilirsiniz. Sabah saatlerinde arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Gün içinde mücadele edeceğiniz konularda daha dikkatli davranmalısınız. Alternatif planlar yapabilirsiniz. İşlerinizi en iyi hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konularda daha çok çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizdeki yükleriniz artabilir. Başarılı olmak için çalışacağınız bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde geleceğiniz için plan yapabilirsiniz. Alacağınız kararlarla daha başarılı olmak isteyeceksiniz. Bürokrasi ile ilgili konularda yardım alabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sabah saatlerinde sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Öğrenmeye daha açıksınız. Yeni başlangıçlar yapmak için alternatif planlar üretebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda işleriniz artabilir. Günün ikinci yarısında aldığınız işlerde mücadele vermeniz gerekebilir. Üstlerinizden yardım alabilirsiniz. Göz önünde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz konular sizi rahatsız edebilir. Ortaklı konularda mücadele gerektiren koşullar oluşabilir. Günün ikinci yarısında sorumluluklarınız artabilir. Uğraştığınız işlerde başarı elde etmek isteyebilirsiniz. İşle ilgili yolculuklar gündeme gelebilir. Olayları daha iyi görmeniz için fırsatlar oluşabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Eşinizle ilgili koşullarla ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda karşıt fikirler oluşabilir. İlişkinizde dalgalanmalar olabilir. İlerleyen saatlerde finansal konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda daha dikkatli olmanız gereken durumlar olabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. İşinizde başarılı olmak için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Çalışma ortamınızdaki koşullar sizi yorabilir. Sorumluluklarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Mücadele gerektiren durumlarla başa çıkmakta zorlanabilirsiniz. İlerleyen saatlerde eşinizle ilgili konular gündeme gelmeye başlayabilir. Dengeyi sağlamaya çalışın. Sorumlu olduğunuz konuları iyi hale getirmeye çalışacaksınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için alışverişe çıkabilirsiniz. Gün içinde sorumluluklarınız artabilir. Çalışma ortamınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Başarılı olmak için mücadele vermeniz gerekebilir. Yorucu koşullar söz konusu.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sabah saatlerinde ev hayatınızla ilgili durumlarla ilgilenebilirsiniz. Ailenizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. İçinize kapanacağınız konularla uğraşabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çalışabilirsiniz. Alternatif planlar yapmanız gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Zihinsel konularda yoğun olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylarla ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde sözleşmeler gündeme gelebilir. Gün içinde ev hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi yorabilir. İş hayatınızda üstlerinizden destek görebilirsiniz. Geleceğiniz için yeni planlar yapabilirsiniz. İlişkilerinizde zorlanmalar olabilir.