15 AYLIK OĞLUNU KAÇIRIP POLİSE KAFA ATMIŞTI....

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Gönyeli’de koruyucu ailenin yanında olan 15 aylık oğlunu kaçıran, yakalandığında da bir kadın polise kafa atıp, burnunu kıran Tuğba Tiken, 8 ay hapis cezası aldı.



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin ve avukat Sevilay Yıldırımer hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın işlediği Yasal varisi olmadan çocuk kaçırmak suçunun 7 yıla, Ciddi darp suçunun 3 yıla ve mülke tecavüz suçunun 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti. Hüdaverdi, Yasal varisi olmadan çocuk kaçırmak suçunun yaygın bir suç olmadığını ancak diğer iki suçun yaygın suçlardan olduğunu kaydetti. Hüdaverdi, sanığın çocuğun özannesi olduğunu ve annelik duygularıyla hareket ettiğine değinip, bu hususu sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti. Hüdaverdi, sanığın tutuklandığı anda polisi darp, görevinden men edişini sanığın aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Hüdaverdi, sanığın 19 yaşında parçalanmış bir ailenin, sabıkalı bir babanın çocuğu olduğunu ve devlet korumasında büyüdüğüne değindi. Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 8 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.



30 Kasım tarihinde saat 12.30 sıralarında zanlı Tuğba Tiken’in 14 Kasım’da 15 aylık çocuğunu ebeveyin haklarını Sosyal Hizmetler Dairesi’ne devretmesine rağmen yasal hakkı olmaksızın koruyucu aile olan N.D.’nin evine çocuğu almak için izinsiz girip, mülküne tecavüz etmiş ve ikametgahtaki çocuğu izinsiz aldığı sırada kendisini uyaran N.D.’nin sağ koluna tırnaklarını batırmak suretiyle ciddi bir şekilde darp etmişti. Zanlı Tuğba Tiken çocuğu alıp olay yerinden ayrılmış ve ayni gün derdest emri gereği tutuklanmış, 15 aylık çocuk ise Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edilmişti. Ayni gün saat 19.00’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Merkez Karakolu Hücre kayıt odası içerisinde tutuklu bulunan Tuğba Tiken hücreye girmemek için saldırgan bir şekilde direndiği sırada kafası ile hücre görevlisi olan kadın polis memurunun burnuna bir kez kafa atıp, burnunu kırarak, vahim zarara uğratmıştı.