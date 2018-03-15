15 EV VE 5 DÜKKAN SOYDULAR

Girne Polis Müdürlüğü’nün üç aydır peşinde olduğu hırsızlık çetesi Boğazköy’de bir sitede çalıntı eşyalarla suçüstü yakalandı. Zimbabwe uyruklu 8 kişi dün mahkemeye çıkarıldı. Üç suç ortağı aranıyor

Devrim DEMİR

Girne Polis Müdürlüğü’nün özel kurulan bir ekibi üç aydır bir hırsızlık çetesinin peşine düştü. Takip sonucu Boğazköy’de bir siteye operasyon düzenleyen polis ekipleri Zimbabwe uyruklu 8 kişiyi çalıntı eşyalarla birlikte suçüstü yakaladı.

Zimbabwe uyruklu Wishad Junior Mpavaenda, Brian Prayer Mutakura , Fungai Marshall Mangondoza, Fortune Takudzwa Rutsıto, Munyaradzi Raphael Musango, Charles Kabirou Effıom, Michael Matsıkıtı ve Hillary Ngonbadang Tanwıe dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların iddiaların araştırılması için 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis takibi sonuç verdi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların “Geceleyin Ev Açma”,”İkametgâhtan Sirkat”, “Dükkân açma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların 2017 Aralık ayından bu yana yakın takibe alındığını Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen birçok hırsızlık olayı ile ilgili bağlantılı olduklarını söyledi.

Özmüezzin, zanlıların önceki gece Dikmen’ de Lavinium sitesi, Blok:1, D:7 ve Blok: 26, D:5 adresinde tespit edilerek tutuklandıklarını, yapılan ilk sorgulamada 13 ev ve 5 ayrı dükkândan birçok elektronik eşya, kol saatinin emare olarak alındığını kaydetti.

3 kişi daha aranıyor

Soruşturma memuru, olayla bağlantılı aranan 3 kişinin daha olduğunu ada genelinde benzer şikâyetlerle zanlıların bağlantılarının araştırıldığını ifade ederek ilk etapta 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Emareler sergilendi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen DELL marka laptop, Sony Playstation3 marka oyun konsolu, gri renk Nike marka sırt çantası ve birçok elektronik eşya dün Girne Polis Müdürlüğü’nde basına sergilendi.

Havadis