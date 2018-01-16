15 GÜNDE 45 TUTUKLU!

Tüm önleyici tedbirlere rağmen uyuşturucu illeti aldı başını gidiyor. Uyuşturucu madde kullanımının gençler arasında her geçen gün artması ve kolay şekilde ulaşılması gün geçtikçe gençleri pençesine alıyor

Devrim DEMİR

Ülkemizde her geçen yıl büyük artış gösteren uyuşturucu illeti, aldı başını gidiyor. Uyuşturucu satışı ve kullanımı durmuyor, durdurulamıyor.

2018 yılının ilk 15 gününde, ülkenin hemen her bölgesinde birçok kişi hintkeneviri, exstacy, sentetik cannabinoid ve uyuşturucu ziraatı suçlarından tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemelerin de gündeminde ilk sırada yer alan uyuşturucu suçlarına verilen ibretlik cezalar kimsenin umurunda değil.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekipler, 2018 yılının ilk 15 gününde de boş durmadı.

Aldığı her ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yılın ilk 15 gününde 28 dosya yaparken, 45 kişi mahkemeye sevk edildi.

1-15 Ocak tarihinde 4 çeşit uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ekipleri, 2018 yılının ilk 15 gününde ülke genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında Hint keneviri, bonzai, extacy ve Hintkeneviri kök ele geçirdi.

İlk sırada Hintkeneviri

Yılın ilk 15 gününde gerçekleşen operasyonlarda en fazla ele geçirilen Hintkeneviri olurken, geçen yıllara oranla bonzaide ve extacy hapta artış ürkütüyor.

01-15 Ocak tarihleri arasındaki operasyonlarda 220 gram 796 miligram Hint keneviri, 48 gram 898 miligram Sentetik Cannabinid, 73 adet Extacy hap ve 7 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Havadis