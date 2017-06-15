15 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde geleceğe yönelik konularda yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Aynı iş çevresinde olduğunuz kişilerden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara başkalarıyla çalışabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğunluğunuz artabilir. Elinizde olmayan nedenlerden işlerinizde engeller çıkabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda değişiklik olabilir. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. Gün içinde teknik konularda sorumluluklarınız artabilir. Hedeflerinize ulaşmak için sizden daha bilgili insanlarla görüşebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla sosyalleşebilirsiniz. İdeolojik konularda fazla iddiacı olmamalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sabah saatlerinde yeni başlangıçlar için fırsatlar çıkabilir. Fakat iyi değerlendirme yapmanız gerekebilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Çevrenizdeki değişimlere ayak uydurmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konularda sorumluluklarınız artabilir. Güçlü kişileri karşınıza almamaya özen gösterin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Günün ilk yarısında sizi endişeye sokan konularda ilerleme kaydetmekte zorlanabilirsiniz. Bazı konuları yeniden harekete geçirmek için çaba göstereceksiniz. Finansal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. Ortaklı konuları çözümlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde farklı konularla ilgilenebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Eşinizle ilgili konularda yapıcı davranmaya çalışın. Eski konular yeniden gündeme gelebilir. Eğitsel konularda değişiklik yapmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başkalarından alacağınız fikirler sizi rahatlatabilir. Akşama doğru ortaklı konularda engellemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerinizde yeniden harekete geçmenizi gerektirecek olaylar yaşanabilir. Çalışma ortamınızda hızlı değişiklik yapmanız gerekebilir. Sizi yoran konularda çok ısrarcı davranmayın. Günün ilerleyen saatlerinde eşinizle ilgili konular sizi meşgul etmeye başlayabilir. Karşınızdaki insanlara kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bu sabah keyif aldığınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda yeni fikirlere açık olacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları başkalarını da dahil edebilirsiniz. Gün içinde harcamalarınıza dikkat edin. Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Akşam saatlerinde sizi yoran koşullar gündeme gelebilir. Sabırlı olun.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün içinde toprak ve emlak ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Teknik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ailenizle birlikte ilerlettiğiniz işleri tekrardan canlandırabilirsiniz. Günün ikinci yarısında daha keyifli koşullar söz konusu. Sevdiğiniz insanlarla zaman geçirebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sabah saatlerinde yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde hareketli zamanlar olabilir. Kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Günün ikinci yarısı ailenizle ilgili durumlardan etkilenebilirsiniz. Geçmişte kalan konularla ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün işlerinizi yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konuları paraya çevirmek isteyebilirsiniz. Konusunda uzman olan kişilerle görüşebilirsiniz. İşlerinizde desteklenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Günün ikinci yarısında hareketli koşullar olabilir. Yakın çevrenizdekilerle program yapabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sizin için önemli olan konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde başkalarından yardım alabilirsiniz. Üstlerinizin fikirlerinden yararlanabilirsiniz. Günün ikinci yarısı gereksiz harcamalardan uzak durun. Yeteneklerinizle ilgili konularda harekete geçebilirsiniz. Eğitim konularında sorumluluk alabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı engellenmiş hissedebilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için zaman yaratmalısınız. Sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. Teknik konulara dikkat etmenizde fayda var. Duygusal destek almak isteyebilirsiniz. Hassas olduğunuz konular gündeme gelebilir. Kendi başınıza kalmak isteyebilirsiniz.