1,5 milyonluk bebek!

Son zamanlarda neon tutkusu ile konuşulan, kıyafetlerinden saçına kadar her şeyini neon renklerde kullan Kim Kardashian’a eşi Kanye West’ten bir sürpriz geldi.

West, karısına Mercedes-Benz’in G550 4x4 SUV model neon yeşili cipini hediye etti. Kim, hediyesini “Bakın, kim bana bu bebekle sürpriz yaptı” yazarak Intagram’ına yükledi. Eşinin sürprizi karşısında çok mutlu olan Kim Kardashian “Hayalimdeki arabaya sahip oldum” dedi. Otomobilin ABD’deki fiyatı 227 bin dolardan (yaklaşık 1,5 milyon TL) başlıyor.