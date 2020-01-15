15 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Evde çalışmayı denediğinizde aile bireyleriniz işinizin bölündüğünü fark edeceksiniz. Elinizdeki işi bitirebilmeniz için yalnız başınıza kalmalı konsantre olmalısınız. Daha sakin bir yere gitmeyi deneyin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çok eski yıllardan kalan bir korkunuz, muhtemelen çocukken yaşadığınız bir olaydan kaynaklanıyor, sizi bugünlerde atacağınız adımlardan alıkoyuyor. Bu korkunuzun üstüne gitmeye çalışmalısınız. Gerekli olduğunu düşünüyorsanız bir profesyonelden de yardım alabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çok önemli olan ve bugün ihtiyaç duyacağınız bir eşyanızı kaybetmiş olabilirsiniz. Panik yapmayın. Bu eşya evde bir yerlerde duruyor olmalı. Sakince diğer eşyalarınızın içinde arayın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çok önemli olan ve bugün ihtiyaç duyacağınız bir eşyanızı kaybetmiş olabilirsiniz. Panik yapmayın. Bu eşya evde bir yerlerde duruyor olmalı. Sakince diğer eşyalarınızın içinde arayın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Parasal konulardaki problemlerinizin yavaş yavaş altından kalktığınızı hissediyorsunuz. Son birkaç haftadır evdeki hesabın çarşıya uymadığını fark ediyordunuz ancak o günler eskide artık kaldı!

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Herkesin sizden yardım istemesi, sorunları için akıl danışması ve sürekli insanlarla yüz yüze olmak sizi yoruyor olmalı. Biraz inzivaya çekilip kendinizi dinlemelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Fazla yakından tanımadığınız biriyle yaptığınız bir konuşma canınızı sıkabilir. Bu kişinin negatif tavrının tüm gününüzü rezil etmesine izin vermeyin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İster kişisel ilişkilerinizle ilgili olsun ister işinizle ilgili olsun karşınıza çıkan hiçbir sorunu derinlemesine incelemeye çalışmayın. Her şey apaçık ortada, sadece olanları görmeye cesaretiniz yok. Gerçeklerle yüzleşmeye çalışmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Uzun yıllardır tanıdığınız bir dostunuz size karşı hiç ummadığınız bir tavır sergileyebilir. Ona bu davranışının sizi kırdığını söyleyin ve onu affetmeye çabalayın çünkü davranışının altında bir at niyet yok.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Geldiğiniz noktayı benimseyebildiğinizi düşünüyor musunuz? Bazen çok uzun zaman boyunca hayalini kurduğunuz şeylere ulaştığınızda aslında size hiç uygun olmadığını fark edersiniz. Şu an bulunduğunuz durum da tam olarak bu!

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İş yerinde yeni tanışacağınız biri size karşı agresif davranışlar sergileyebilir. Bunun tek sebebi sizi rakibi olarak görmesi ve sizden çekinmesi. Buna göre tavır almanızda fayda olacak.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Partnerinizin ailesiyle ilgili sorunlar yaşıyor olması olası. Size belli etmeye çalışmasa da kendi kendine bunları çözmeye çalışıyor. Bugün onun üstüne gitmeyin ve ekstra anlayışlı olmaya çalışın.