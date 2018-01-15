15 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün hedeflerinize ulaşmak için sıkıştığınızı düşündüğünüz konuları çözmeniz gerekebilir. Teknik konularla ilgilenebilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızda artış olabilir. Uğraştığınız işleri tamamlamak için bazı konulara daha fazla önem verebilirsiniz. İlişkilerinizde göremediğiniz taraflar sizi rahatsız edebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yaşadığınız olaylarda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde teknik destek alabilirsiniz. Sizden daha kıdemli kişilerle aranızda sıkıntılar çıkabilir. Duygusal anlamda ferahlamak için bazı konuları bırakmanız gerekebilir. Parasal konularda sorumluluklarınız artabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün endişe duyduğunuz konuları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Sizi yoran koşullar oluşacaktır. Ortaklı para konularında karar almak için uygun bir günde değilsiniz. Banka işlerinizi toparlamak için fırsatlar var. Maddi anlamda zorlayıcı koşullar oluşabilir. İşlerinizde aldığınız sorumluluklarla ilgili eğitimlere dahil olabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ikili ilişkiler size daha fazla sorumluluk getirebilir. Bu durum sizi sıkıntıya sokabilir. Çözülmesini beklediğiniz işlerde gecikmeler olabilir. Gün içinde tolerans göstermeniz gereken olaylar yaşanabilir. Sorumlu olduğunuz konulara yenilik getirme isteği içinde olabilirsiniz. Ortaklaşa işler gündeme gelebilir. Kişisel konularda hassas olabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde iş arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Teknik konularla ilgilenebilirsiniz. İşlerinizde netleşmeyen konular keyfinizi kaçırabilir. İşlerinizi toparlamak için daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Bazı konularda fedakarlık yapmanız gerekebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. Parasal konularda değişiklikler olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi rahat ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte olmak size iyi gelebilir. Kişisel konular daha fazla ön plana çıkabilir. Sizi zorlayan koşullar karşısında daha kabullenir olmak durumunda kalabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün evinizle ilgili işlere yönelebilirsiniz. Sevdikleriniz için güzel şeyler hazırlayabilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda daha hoşgörülü olmaya çalışın. İş hayatınızdaki konuları öngörmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizin sıkışması sizi zor duruma sokabilir. Aile bireylerin destek alabilirsiniz. Günlük işlerde sıkışmalar meydana gelebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Güçlü kişilerden aldığınız destekler size çok iyi gelmeyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeni kararlar almak için acele etmeyin. Sonuçlanmasını beklediğiniz işler netleşmeyebilir. Yakın çevrenizle ilgili konularla daha fazla meşgul olabilirsiniz. Sözleşmelere öne gösterin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bütçenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler var. Gün içinde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmayın. Parasal konularda kopmalar olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönelebilirsiniz. Aşk hayatınız daha fazla gündeme gelebilir. Eğitim almak istediğiniz konularda destek alabilirsiniz. Bazı konularda bitişler yaşanabilir. Sabırlı olmanızda fayda var. Duygularınıza fazla yoğunlaşmayın. Sanatsal aktiviteler sizi rahatlatabilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gizli kalmış olaylardan dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Yaşanan olayları kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Yaşadığınız içsel süreçler sizi zorlayabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı bitirmek için zaman harcayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle plan yapabilirsiniz. Kişisel konularda aldığınız destekler sizi zor duruma düşürebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gelecek beklentilerinizle ilgili plan yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler kişisel anlamda zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz konuların bazılarını tamamlamak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizdeki sıkıntılar keyfinizi kaçırabilir.