15 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde dernek veya iş yerinizde yarım kalan çalışmalarınızı toparlayabilirsiniz. Gününüzü yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Önemli konuları öğleden sonraya bırakmaya çalışın. İlerleyen zamanlarda annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sabah saatlerinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler askıda kalabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde yarım kalan işlerinizi toparlamanız sizin için daha iyi olabilir. İlerleyen saatlerde yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylara yönelebilirsiniz. Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarda eksik veya yarım kalan işleri toparlayabilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İlerleyen saatlerde nedenini bilemediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Akışta kalın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sabah saatlerinde nedenini bilemediğiniz olaylarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayacağınız zamanlar var. Yaşayacağınız içsel süreçler sizi olayları veya kişileri kabullenmenize neden olabilir. İlerleyen saatlerde sorumluluklarınız artabilir. Sosyal konulara eğilmek sizi rahatlatacaktır.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sabah saatlerinde iletişimle ilgili problemler canınızı sıkabilir. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Ticari konuları başka bir zamana bırakmak daha iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda maddi konulara yönelebilirsiniz. İş hayatında başkalarından destek almak, işlerinizi kolaylaştırabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sabah saatlerinde iş hayatınızla ilgili yarım kalan çalışmalarınızı toparlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız işlere yönlendirebileceğiniz zamanlar var. İlerleyen zamanlarda yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yeni ufuklara açılmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Bütünü görmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Ruhani konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi bitirmek için uygun bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde ortaklı konular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlatıcı koşullara zaman ayırabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sabah saatlerinde sizi krize sokan olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Finansal konulara ilgili bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar olacaktır. İlerleyen saatlerde eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İletişimle ilgili aksaklıklar keyfinizin kaçmasına neden olabilir. Denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Eşinizle ilgili bitirmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Öğleden sonra iş hayatınızdaki sorumluluklarda artış olabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma ortamınızdaki koşularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizde eksik kalan işleri tamamlayacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. İlerleyen saatlerde yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz uğraşlarla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizin ilerlemesinde sıkıntılar olabilir. Toparlamak istediğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlere kişisel yeteneklerinizi katacağınız zamanlar var. Öğleden sonra ailevi konular gündeme gelebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Ailevi konular gündeminizi etkileyebilir. Evinize zaman ayırmak ve eksik işleri tamamlamak iyi olabilir. Gün içinde babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. İlerleyen saatlerde ertelediğiniz ticari görüşmeleri yapmanız için uygun zamanlar var. Yakın çevrenizdeki konularla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.