15 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün dostlarınızda sosyalleşerek keyifli vakit geçireceğiniz yerlere gitmek size iyi gelecektir. İletişiminizde net olmaya, kafa karıştırıcı ifadeler kullanmamaya dikkat edin. Odaklandığınız konular üzerinde bazı sonlanmalar, bitişler olması muhtemel. Sosyal gruplar ya da arkadaşlıklarınız içinden destek görebileceğiniz bir gündesiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş hayatınızdaki sorumlu olduğunuz konular içinde kararsızlıkların ve kafa karıştırıcı durumların olabileceği bir gündesiniz. Özellikle iş konularında net bir hedef koymakta zorlanabilirsiniz. Bugün daha kabullenici olabilmeniz mümkün. Kararsızlık nedeniyle işlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi toparladıkça daha iyi hissedebileceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Eğitim öğretim konularında bazı konuların kapandığı bir gün içindesiniz. Fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak adına faaliyetler içinde olabilirsiniz. Bugün kararsızlıklarınızın da arttığı bir gün yaşayabilirsiniz. Kontrolünüz dışı durumlar sebebi ile kabullenmeniz gereken konular olabilir. Odaklandığınız konuların sonuçlarını almak için bir süre beklemeniz gerekebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün özellikle ortak para kaynaklarınızdaki dalgalanmalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Belirsizlikler sebebi ile yorucu koşullar oluşabilir. Akşam saatleri duygusal açıdan biraz sıkıldığınız bir zaman dilimi olabilir. Kriz çıkarabilecek durumlardan uzak durmak için olabildiğince sakin kalmaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İkili ilişkilerinizle ve ortaklıklarınızda kararsızlıklar ya da belirsizlikler olabilir. İlişkinizde bir takım gelgitlerin yaşanması mümkün. Uğraştığınız işlerde gelişme kaydetmek zor olabilir. İletişimde net olabilmeniz önemli. Yanlış anlaşılmalardan ötürü bazı münakaşalar yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz bazı konuları bırakmak noktasına gelebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Güne çalışma arkadaşlarınız ve iş ortamınız ile ilgili konular damga vurabilir. İlgilendiğiniz işlerle ilgili yorucu ve yıpratıcı koşullar oluşabilir. İş beklediğiniz kişilerden kaynaklı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Bugün fazla beklenti içinde olmayın ve daha çok kabullenici olmaya çalışın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün size keyif veren, iyi hissettiren konularla ilgilenmek için güzel bir gün. Önemli kararlar almak için bir süre bekleyin. Bugün hayal gücünüzü yaratıcı konular üzerine yoğunlaştırabilirsiniz. Duygularınızı dışa vurmak adına bir şeyler yazmak iyi gelebilir. Aşk ilişkinizde yanlış anlaşılmalara ve bulanık durumlara dikkat etmelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Geçmişteki atalarınıza ait konular gündeme gelebilir. Aile ve akrabalık ilişkileri içinde kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Evinizde bitirilmesi gereken işlerinizi bitirmeye çalışabilirsiniz. Hassas olabileceğiniz ve sezgilerinizin yüksek olabileceği bir gün. İş konularında elinizde olmayan nedenlerle gecikmeler ya da ertelemeler yaşayabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugünkü gündeminiz yakın çevrenizi ilgilendiren konular üzerinden şekillenebilir. Bugün bir karar vermek, anlaşma ya da sözleşme imzalamak için uygun bir gün değil. Kararsızlıklarınızın arttığı, kafa karıştıran durumların olabileceği bir gündesiniz. Hareket halinde olabileceğiniz bugünde aşırı yorulmamaya dikkat.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün finansal konularda dengeyi kaybetmemeniz gereken bir gün. Bazı gelgitlere hazırlıklı olmalısınız. Para konularında yeni kararlar almak yerine istikrarı korumaya odaklanmalısınız. Bazı gecikmeler ve aksaklıklar yaşanabilir. Elde olmayan nedenlerden ötürü oluşabilecek negatif durumları kabullenebilirseniz daha sakin bir gün olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda kararsızlıklarınız olabilir. Bazı bitişlere ve yeni başlangıçlara açık olduğunuz günlerdesiniz. Mesleki konularda ilerlemeyen konulardan dolayı yaşanabilecek tartışmalara dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgilenmek için de uygun bir gün olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konuların da gündeminize girmesi mümkün.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün bilinçaltınızın çok aktif olduğu bir gün olabilir. Sabah gece gördüğünüz önemli rüyaları hatırlayarak güne başlayabilirsiniz. Gün içindeki olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. İş konularında ilerlemenin zor olduğu, duygusal olarak baskılandığınızı hissedebileceğiniz bir gün. Kontrolünüz dışı gelişmelere karşı hazırlıklı olmakta fayda var.