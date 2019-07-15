15 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün Koç Burcu için bir muhasebe günü. Kendinize daima adil davranmalı, iç hesaplaşmanızı da ciddiyetle yapmalısınız. Bu karşınıza yeni fırsatlar çıkaracak.



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa Burcu bugün iş yaşamına yoğunlaşmalı. Böylelikle iş yaşamınızda başarınızı ve bilinirliğinizi artıracaksınız…

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Pozitifsiniz, ve bu yakın zamanda önünüzü açacak. Böyle devam etmelisiniz, birçok sorunun üstesinden geleceksiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Özellikle Yengeç Burcu olarak sinirlerinize hakim olmalısınız, unutmayın kontrol her şey demektir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sizin için bir iş teklifi kapıda görünüyor. Ancak seçiminizi çok dikkatli yapmalısınız ki pişman olmayasınız.



BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Haklarınızı aramayı sürdürmelisiniz, asla pes etmemelisiniz. Dikkat edin ve çabalarınızı sürdürün…



TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bir takım olguları kontrol etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Sizin dışınızda gelişen bir çok olay ve döngü var. Siz bunların tamamını belki kontrol edemeyebilirsiniz, ama kontrolü elinizde bulundurur ve ihtiyatla adım atarsanız üzülmezsiniz.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İş hayatında arkadaşlarınıza dikkat etmelisiniz, bizden söylemesi…



YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün karlı sonuçlar getirecek alım satımlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Uzun zamandır almayı istediğiniz bir mülk ya da yatırımı bugün gerçekleştirebilirsiniz. E hayırlı olsun.



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün şaşırmaya hazır olmalısınız. Sakin olun, yeni gelişmelere de bir an önce ayak uydurun. Hayat değişen bir olgudur.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün başarılarınızla görünür olmayı sürdüreceksiniz. İnsanların takdirlerini kazanmanız olası. Keyfini çıkarın.



BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Her konuda sezgilerinize kulak vermelisiniz. Yapmayı düşündüklerinizle geleceğe doğru yürümelisiniz…



