15 yaşında elini kana buladı

Yeni Bakış Gazetesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 15 yaşındaki A.Ö, eski kız arkadaşı ile sohbet eden 20 yaşındaki Mehmet Ali Yıldız’ı sırtından bıçakladı. Yıldız, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, 15 yaşındaki çocuk zanlı A.Ö ise tutuklandı. “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı A.Ö aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Sırtından bıçakladı

Meselenin tahkikat memuru Emin Özbilen, 15 yaşındaki zanlı A.Ö’nün 24 Ekim 2020 tarihinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde eski kız arkadaşı ile oturup sohbet ettiği gerekçesiyle Mehmet Ali Yıldız’ın sırtının sol üst kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı bir kez sokarak yaraladığını açıkladı. Yıldız’ın Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Göğüs Servisinde müşahede altına alındığını belirten Özbilen, hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Özbilen, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi yargıcı, zanlı A.Ö’nün tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.