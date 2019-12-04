15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’de meydana gelen çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan A. S, dün mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Ahmet Süner, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Girne adli şubede görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin zanlının Girne’de meydana gelen çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının önceki gün saat 15.30 sularında Girne’de bir börekçide 15 yaşındaki kıza, montunu çıkar, burası sıcak, öp beni, akşam eve gidip içki içelim diyerek sözlü şekilde taciz ettikten sonra, işyerinin tuvaletine giden kızın yanına gidip zorla kalçasına ve vajinasına dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

3 gün tutuklu bekleyecek

Polis, söz konusu kızın olanları rehber öğretmenine anlattığını, böylece olayın kendilerine bildirildiğini ifade ederek, zanlının gözaltına alındığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verirken söz alan zanlı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.