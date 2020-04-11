15 yaşındaki çocuk corona virüsten hayatını kaybetti

Brezilya'da yayın yapan O'Globo gazetesinin internet sitesindeki habere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Roraima eyaletine bağlı Boa Vista şehrindeki Roraima Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Yanomami kabilesine mensup 15 yaşındaki Alvanei Xirixana yaşamını yitirdi.

Xirixana'nın 3 Nisan'da solunum yetmezliği, yüksek ateş, göğüs ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye geldiği, kendisine yapılan ilk Kovid-19 testinin negatif çıktığı ancak yapılan kontrolün ardından gençte virüse rastlandığı belirtildi.

Brezilya ile Venezuela sınırındaki Roraima bölgesinde yaşayan Yanomami kabilesinin nüfusunun 35 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da yaşayan yerli halk nüfusunun 900 bin olduğu biliniyor.

Ülkede şu ana kadar 1057 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19, 19 bin 638 kişide görüldü.