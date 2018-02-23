15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN KOLLARI JİLETLENDİ, BASKI UYGULANDI

Hüseyin Ekmekçi ‘başörtüsü baskısı’ nedeniyle küçük bir kızın başına gelenleri yazdı

Şiddetten kaçıp adaya sığınan bir anne…

Maddi zorluklar…

Sıkıntılar…

Kızı akıllı mı akıllı…

İlahiyat Koleji’ni kazanıyor.

9’uncu sınıf.

15 yaşında…

Anne, maddi imkanlarla boğuşuyor.

Devreye İlahiyat Koleji yönetimi giriyor.

Anneyle temas ediliyor.

Yurda alıyorlar kızı…

Maddi yardım yapılıyor.

Anne mutlu…

Kız mutlu…

Derken anne bir gün eve geliyor ve…

Kızına bir başörtüsü uzatıyor.

“Tak” diyor…

Bu baskı günlerce devam ediyor…

Anne çaresiz…

Ya “başörtülü” olacak kızı ve okuldan yardım devam edecek…

Ya da maddi kriz…

İki ay sürüyor bu baskı.

Başörtüsünü reddediyor kız.

Derken…

Önceki gün kız, rehber öğretmene gidiyor.

O da ne?

Kolları jiletlemiş…

Darmadağın…

Kan revan içinde…

Rehber öğretmen de görevli gelen ekipten Türkiye’den:

“Başörtüsü istemiyorum hocam. Yurda girmek de istemiyorum” der…

Kollarını gösterir…

“Canım yanıyor” der…

Rehber öğretmen Mahir Kılıçoğlu yol gösterir:

“Annen o… Bağlan derse bağlanacaksın, yurtta kal derse, kalacaksın…”

Rehbere bak, çay demle..

Rehber öğretmeni yardımcı olmayınca…

Kız bir gün daha direniyor ve dün öğretmenlerine başvuruyor…

“Hocam, hayatım zehir oldu… canım yanıyor. Başörtüsü istemiyorum. Yurtta kalmak istemiyorum. Bu Baskı altında yaşamak istemiyorum” der…

Öğretmenler şimdi devrede…

Okulda biliyorsunuz…

İkiye ayrılmış durumda öğretmenler.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın amme kaynaklı gönderdiği öğretmenler.

Türkiye’den gelen “teknik” öğretmenler…

Bir de kim olduğu belli olmayan ama okulda oda tutan herifler…

Bir kız perişan…

Bir anne çaresiz…

Bir sistem çökmüş…

Okulu Milli Eğitim Bakanlığı’ndan koparmışlar, gettoya çevirmişler…

Bir müdür sadece maaş alıyor ama okulu yönetmiyor.

Okul ikiye bölünmüş durumda…

Öğretmenler ikiye bölünmüş…

Hangi odada, kim kalıyor, görevi ne belli değil.

İddia o ki, Türkiye Milli Eğitim bakanlığı da devre dışı…

Okul, “tarikata” teslim…

Bir tarafta KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanan öğretmenler…

Diğer taraftan Türkiye’den gelen öğretmenler…

Bir tarafta, ilim- bilim- çağdaş eğitim gaylesi…

Bir tarafta, “yeni yıl kutlaması yapamazsanız, yaparsanız ceza veririz” diyen öğretmenler…

Minik kızın kolları paramparça…

O kolla birlikte, kurmaya çalıştığınız sistem de çöktü…

İki ileti ve bakış açısı…

İlahiyat Koleji’nde rehber öğretmen.

Görevli gelmiş…

Seçilmiş…

İsmi?

Mahir Kılıçoğlu…

Bu adaya saygısı yok…

Bu ada insanına saygısı yok…

Bu adanın geleceği gençlere saygısı yok…

“Bana ne sizin laikliğinizden” diyor…

Kendisine saygı istiyor…

Başka…

“Kıbrıslı kültürü diye bir şey yoktur” diyor.

Bu adanın yüzlerce yıllık geçmişini yok sayarak…

“Kıbrıs Türk kültürü vardır ama o da Anadolu kültürünün parçası” diyor…

Aidiyet yok buralara…

Saygı yok…

Sevgi yok…

Ve, İlahiyat Koleji’nde öğrenciler, bu zihniyete emanet…

Rehber öğretmeni dahi Türkiye’den geliyor bu okulun…

Gelen de böyle geliyor…

İnsan hakkı çiğneniyor

Eğitim Bakanlığı’nda bir müşavir oturuyor…

Neredeyse bakan o…

Din İşleri Başkanı, tek yetkili…

Her ikisi de; “kimin nereden istihdam edileceğine karar” veriyor…

Onlarca KKTC mezunu din adamı…

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapmaya muktedir…

Kenarda bekliyor…

Yazık değil mi bu gençlere…

Her yıl Türkiye’den onlarca din adamı geliyor ülkeye…Bu olayı “siyasi” bir argümanla savunmak, gerçekten daha büyük bir ahlaksızlık…

Edebiyat öğretmenini sen yetiştir…

Beden eğitimi öğretmenini sen yetiştir…

Matematik öğretmenini sen yetiştir…

Ama…

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hocan, Türkiye’den gelsin.

Bunu reddetmek neden zor…

Bu, ülkenin gençliğine de hakaret…

Aynı KKTC üniversitesinden mezun olan bir Türkiye vatandaşı, İlahiyat Koleji’nde istihdam ediliyor…

KKTC vatandaşı olduğu için aynı eğitimi alan genç de evde bekliyor.

Bu zulümdür yahu…

Eziyettir…

Esas ayrımcılık budur…

Havadis