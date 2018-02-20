2 çocuk annesi öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten..

ABD'de 15 yaşındaki öğrencisi ile defalarca cinsel ilişkiye giren evli ve iki çocuk annesi öğretmen Kari Jo Boll, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Amerika'nın Kuzey Dakota eyaletinde 15 yaşındaki öğrencisi ile defalarca ilişkiye giren evli ve iki çocuk annesi öğretmen Kariş Jo Boll, yirmi yıl hapis cezası aldı.

300 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan öğretmen 20 ayrı cinsel suç ve 16 yaşından küçük çocuk ile ilişkiye girdiği için dördüncü derece tecavüz suçlarından hüküm giyip 300 yıl hapis cezası aldı. Ceza daha sonra mahkeme tarafından 20 yıla indirildi.