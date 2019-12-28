15 yıl sonra yeniden!

2000-2005 arasında evli kalan Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in, yeniden birlikte vakit geçirmeye başladıkları iddiası, Hollywood’u salladı.

Eşini, Angelina Jolie ile aldattıktan sonra ondan da boşanan Pitt’e yakın kaynaklar, “Aralarında mükemmel bir bağ var ve arada flörtleşiyorlar. Birbirlerini çok iyi anladıkları için enerjileri hiç bitmiyor” açıklamasını yaptı.