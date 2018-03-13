150 TL'YE UYUŞTURUCU!

Narkotik ekipleri önceki akşam şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları aramada, satışa hazır paketler halinde 15 gram uyuşturucu ele geçirdi

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi, önceki akşam devriye sırasında şüpheli gördüğü park halindeki araçta arama yaptı.

Polis, araçta bulunan zanlı Misterbrown Sungano Mukono’nun tasarrufunda satışa hazır paketler halinde 15 gram Hint Keneviri ele geçirdi.

Yapılan sorgulamada suçunu itiraf eden Mukono, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

10 gramını sattı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ozan Özder, Misterbrown S. Mukono’nun önceki akşam saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görüldüğünü ve aracı ile üzerinde yapılan aramada toplamda 19 paket şeklinde yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı.

Özder, zanlının evinde mahkeme meri ile yapılan aramada yatak odasındaki komodin çekmecesinde tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan 15 adet foil kâğıdı parçası ve 2 adet foil rulosu bulunduğunu mahkemeye söyledi.

Polis, zanlıdan alınan gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi 25 gram olarak henüz tespit edilemeyen bir şahıstan aldığı itirafında bulunduğunu kaydetti.

6 paketini 150 TL’den sattı

Soruşturmayı yürüten polis memuru Ozan Özder, zanlının ayrıca vermiş olduğu ifadesinde 6 farklı kişiye her biri 150 TL karşılığında 6 paket hintkeneviri sattığını itiraf etmesi üzerinde tasarrufunda bulunan 900 TL nakit paranın da emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Özder, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis