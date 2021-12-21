152’si yerel, 194 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti
152’si yerel, 194 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.981 olup, 152’si yerel 194 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 316 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 152 kişi ise yerel vakadır.
65 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele Bölgesi’ndendir.
21 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.981
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 194
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40
Yerel Vaka Sayısı: 152
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 316
Bugün Kaybedilen Hasta: 4
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.524.135
Toplam Vaka Sayısı: 33.493
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.989
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2375
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2304
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 131
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2257
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 336
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 535
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5640
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 100.345
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.