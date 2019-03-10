157 Kişilik Yolcu Uçağı Düştü

Etiyopya'dan Kenya'ya uçan Ethiopian Airlines'a (Etiyopya Hava Yolları) ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan uçak düştü. Uçağın düştüğü haberi hava yolu şirketinin sözcüsü tarafından doğrulandı.

BAŞBAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Etiyopya Havayolları Boeing 737 yolcu uçağı, Addis Ababa'dan Nairobi'ye olan bir uçuşta düştü. Uçakta 149 yolcu ve sekiz mürettebat vardı. Etiyopya Hava Yolları Sözcüsü, kazanın yerel saatle 08.44'te gerçekleştiğini duyurdu.

Etiyopya Başbakanlığının resmi Twitter hesabı da yolcu uçağının düştüğünü doğruladı. Açıklamada taziye mesajına da yer verildi. Ancak kaza sonrası kurtulan olup olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

İşte o tweet;

2010'DA DA KAZA OLMUŞTU

2010 yılında yine Etiyopya Havayollarına ait bir Boeing 737 tipi uçak Lübnan'dan Addis Ababa'ya giderken Akdeniz'e düşmüştü. Uçaktaki 82'si yolcu 8'i mürettebat 90 kişi hayatını kaybetmişti.