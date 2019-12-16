16 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal davranışları sizin tutumunuza bağlı ve olayları incelerken, yapıcı olmaya çalışacaksınız. Güvendiğiniz konularda sadece kendi düşüncelerinizle hareket ettiğiniz için, gözden kaçırdığınız detayları sonradan görüyor ve zaman kaybettiğinizi daha sonra anlıyorsunuz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal davranışları sizin tutumunuza bağlı ve olayları incelerken, yapıcı olmaya çalışacaksınız. Güvendiğiniz konularda sadece kendi düşüncelerinizle hareket ettiğiniz için, gözden kaçırdığınız detayları sonradan görüyor ve zaman kaybettiğinizi daha sonra anlıyorsunuz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Aşk yaşantınız bugün hareketli seyredecek. Partnerinizle birlikte birçok sosyal aktiviteye katılacak ve yapacağınız işleri duygusal enerjinizle birleştireceksiniz. Bugün, katılacağınız toplantılarda çocuklarla aranız çok iyi olacak.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Aile içi olayların günden kazanmasıyla enerjinizin daha arttığını hissedeceksiniz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili yapacağınız değişimlere yöneleceğinizi gösterirken, motivasyon gücünüzün de artmasına neden oluyor. Ay ve Jüpiter'in olumlu etkisini, sevdiklerinize aktaracağınız maddesel katkılarınızla ortaya koyacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çevrenizde katılacağınız birçok toplantıda kişisel çekiciliğinizi rahat bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. İletişim konusunda kendi düşüncelerinde ısrarcı davranacak ve karşınızdaki kişileri duygusal anlamda etkileyecek. Yakın dostlarınıza yardım etme gereği duyacak ve onlara kendi bilgilerinizi aktarmak isteyeceksiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Zihinsel aktiviteleriniz çok yüksek ve duygusal ilişkinizde karşılıklı konuşmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün yöneteceğiniz konularla kendinizi ortaya koyuyorsunuz. Ailenizin bazı problemlerini çözmek isteyecek ve maddesel desteğinizi onlara hissettirecek. fakat onların sizin özgürlüğünüze karışmasını istemiyorsunuz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ay burcunuza ilerlerken, duygusal konularda heyecanlı yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Bugün partnerinizden de size destek vermelerini bekleyebilir ve onunla ortak çalışmalar yapabilirsiniz. İş yaşantınızda birlikte olduğunuz kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Sizin zaaflarınız, onları avantajlı hale getirecektir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Beklediğiniz olayların gündeme gelmesiyle hareketleriniz hız kazanacak. Mücadele yönünüz ortaya çıkıyor. Çevrenizle uyumlu iletişimler içinde olacak ve yaratıcılığınızı kalıcı bir şekilde yaşama geçirmek isteyeceksiniz. Yaptığınız işlerde, sezgisel yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Bugün, empati yeteneğiniz güçlü.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yeteneklerinizi sergilemek için uygun bir gün içindesiniz. Çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkisiz kalmayarak kendi düşüncelerinizi rahat bir şekilde ortaya koyacaksınız. İçsel enerjinizin çok güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızla birlikte ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Onların renkli fikirleri sizi cezbedecek.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Özel konularınızın günden kazanmasıyla yaşam kalitenizde farklı bir boyut gelecek. Toplumsal enerjiniz çok güçlü fakat kendi fikirlerinize sıkı bir şekilde sarılarak mesleki başarınızı perçinlemek isteyeceksiniz. Bugün Ay tepe evinizde ilerliyor ve yüksek ideallerinizi ön plana çıkarıyor. Kendinizi aşma konusunda inatçı davranıyorsunuz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Özgürlüğünüzü destekleyecek ve estetik yönden size motivasyon sağlayacak bir performans sergiliyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız sonucunda beklediğiniz fırsatlar yağınıza gelecek. Kişisel yaratıcılığınızı kullanırken, başkalarının etkisinde k

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Yeni anlaşmalar yapmak için uygun bir gün. Başlangıçlar yapmanız için her türlü olanaklar size sunulacak. Doğru karar vermek istiyorsanız, başlarından etkilenmeden kendi içsesinizi dinlemelisiniz. Özellikle iş birliği gerektiren durumlarda, kendini menfaatlerinizi korumanız gerektiğini unutmamalısınız.