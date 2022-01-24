16 aylık bebeği canice öldürdü! Pişmanlıktan eser yok...

Herkes onun sarı buklelerine iltifatlar yağdırmaya başladığında gidip saçını kestirdi. Ona dayanılmaz acılar çektirdi, sürekli şiddet uyguladı. Ve sonunda 16 aylık bebeğin canını aldı. Şimdiyse doğa manzaralı hapishane hücresinde pişmanlık belirtisi göstermeden hayatını sürdürüyor.

Derleyen: Nazlı Erdol Akar / Milliyet.com.tr - Sesinde pişmanlıktan eser yok! Bir mahkûmun, şekerle karıştırılmış kaynamış su ile onu haşlamaya çalışmasına rağmen sesi korkmuş gibi gelmiyor. İngiliz Daily Mail gazetesinden David Jones'un telefonda konuştuğu kadın, geçen ay korkunç bir suçtan hüküm giydi. Adı, "yıldız" anlamına gelen Star olan, parıldayan mavi gözleri adına yakışan 16 aylık güzel küçük kızı öldürmek...

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Gazeteci David Jones, Star'a yapılan işkence dolu saldırının doruk noktası olan bu dehşet verici hareketin arkasındaki hikâyeyi haftalarca araştırdı ve katili Savanna Brockhill'in Cheshire'daki Styal Hapishanesi'ndeki hücresinde pişmanlıkla sinmiş olacağını düşündü. Ancak hapse atıldığından beri akrabaları için binlerce sterlinlik hediyeler harcadığını öğrendi. Müebbethapis cezasına çarptırılmış olan ve hayatını bar fedaisi olarak kazanan kadın, genç yeğenlerine 9 bin sterlin değerinde elmas işlemeli Rolex'ler almıştı.

Ve beklenmedik bir şekilde, ailesi Jones'a telefon kullanmasına izin verilen bir saat boyunca mahkumla konuşma şansı sundu. Olimpiyat tutkunu olan eski boksör, bir bar fedaisi olduğu zamanki kadar kendinden emin gibiydi. Hapishanede temizlikçi olarak çalıştığını ve günlerin geçtiğini söyledi. Televizyon, gardırop ve penceresinden ağaçları gören bir manzarası olduğunu anlattı: "Etrafında orman var. Bu yüzden kuşlar ve sincaplar geliyor ve onları görmek güzel. Yani insanlık dışı değil..."

RUHUNDA İNSANLIK VAR MI?

Bu son sözün ironisi, Brockhill'in Bradford Crown Court'taki yedi haftalık duruşmasını izleyenler için gözden kaçmayacak bir detay. Savanna Brockhill'in ruhunda bir parça insanlık olup olmadığı merak konusu...

Kasım 2019'da, Brockhill, gürültülü bir karaoke barda, kapıda bar fedaisi olarak çalışırken, eğlence düşkünlerinden birinin onunla flört etmeye başladığını iddia etti.

Savanna Brockhill'den sekiz yaş küçük olan Frankie Smith, o gece erkek arkadaşıyla birlikte olmasına rağmen iletişim bilgilerini paylaştılar ve iki hafta içinde sevgili oldular. Brockhill'in o zaman bilmediği şey, Smith'in altı aylık bir bebeğin bekar annesi olduğuydu.

İHMÂL VE ZULÜM

Duruşma yargıcının da gözlemlediği gibi bu muhteşem küçük kız, Brockhill ve Smith arasındaki narsist, saplantılı, şiddetli, inişli çıkışlı ilişkinin 'çapraz ateşi' arasında kaldı. Star'ın kısa yaşamı, bu iki kadının ihmâl, zulüm ve yaralanmayla damgalandı.

Bir tıp uzmanına göre, küçük kız, Brockhill'in midesine tekme ya da yumruk atması sonucu öldü. Uzmana göre bu darbe bir otomobilin çarpmasıyla aynı şiddetteydi. Doktorlar onu kurtarmak için savaşırken kan karnında birikti. Karaciğerine, pankreasına ve böbreklerine zarar verdi. O zamana kadar Star birçok ciddi yaralanma geçirmişti. Kafatası, kaburgası ve bacakları kırılmıştı.

DEHŞETİN VİDEOSU

Çift, güçlükle ayakta durabilmesine rağmen, yüzünü duvara dönmesini isteyerek küçük çocuğu cezalandırırdı. Sandalyesinde uyuyakaldığında, kafasını yere çarparken farklı açılardan filme almaktan sadistçe bir zevk aldılar. Brockhill tüyler ürperten videoyu, arkadaşlarına "Çok güldüm" yazısıyla gönderdi.

Bu vahşetteki rolü nedeniyle Smith, kızının ölümüne izin vermekten suçlu bulundu ve sadece sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daily Mail gazetesinden David Jones'a, New Hall Hapishanesi'ndeki hücresinin duvarını, Star'ın fotoğraflarıyla kapladığını ve her zaman Star'dan sanki hâlâ yaşıyormuş gibi bahsettiği aktarıldı. Bu bilgi ne kadar gerçek? Kim bilir...

4 BİN BELGEYLE KENDİNİ SAVUNDU

Erken tahliye sistemine göre, Smith 24 yaşına geldiğinde özgür kalabilir. Ancak başsavcı, cezasının çok hafif olabileceğine inanarak yeniden gözden geçirilmesini emretti. Bir akrabası bu haberin onu perişan ettiğini söylüyor. Brockhill'in, ölümcül darbeyi kazara da olsa Smith'in vurduğu varsayımıyla mahkumiyetine itiraz etmeyi planladığını öğrendiğinde kuşkusuz daha da üzülecek.

Savanna Brockhill, gazeteci ile görüşmesi sırasında, 'masumiyetini' kanıtlamaya yardımcı olabileceğini iddia ettiği 4 bin belgeden alıntılar yaptı. Brockhill'in iddiaları mahkemede dinlenen kanıtlarla çelişiyor.

İnsanlar Star'ın sarı buklelerine hayran kalmaya başladığında, Brockhill çocuğu bir berbere götürdü ve saçlarını kestirdi. Star hakkında sosyal hizmetlere ilk başvuruyu, o zamanlar sadece 16 yaşında olan cesur ve sorumluluk sahibi genç bebek bakıcısı Hollie Jones yaptı. Tarih 23 Ocak 2020'ydi ancak evi ziyaret eden polis herhangi bir endişe duymadı. Sosyal hizmet uzmanları üç gün sonra aradığında Smith evde değildi.

SOSYAL HİZMETLERİN SORUMSUZLUĞU

Star'ın feci sonu çocuk hizmetleri departmanının beceriksizliğine de işaret ediyor. Sosyal hizmet görevlilerinin ve diğer yetkililerin hatalı kararları da zavallı bebeğin sonunu hazırladı. Görevliler, Star'ın büyük büyükannesi Anita Smith, çocuğun kötü muamele gördüğü konusunda uyarılmıştı. Brockhill ve Smith'i değerlendirmek için bir sosyal hizmet uzmanı gönderildi. Sadece kendilerini 'endişelendirecek hiçbir şey' bulamamakla kalmadı, aynı zamanda raporları 'olumlu ilişkiyi ve Star'a olan ilgilerini' övdü. Brockhill'in arasının, 'memnun ve mutlu' görünen bebekle 'olağanüstü iyi' olduğuna karar verildi. Annesi baş edemediği için Star'ı 10 hafta boyunca evine alan büyük büyükannenin endişeleri, 'kötü niyetli sevk' olarak reddedildi. Üç aydan kısa bir süre sonra Star öldü.

Star Hobson'ın minik mezarı balonlar, buketler, oyuncakları ve onlarca rengarenk yıldızlarla süslenmiş. 21 Mayıs 2019 Salı günü sabah saat 6.56'da Bradford'daki bir hastanede 3 kilo ağırlığında dünyaya geldi. Beslenme zorlukları nedeniyle iki hafta hastane kalması gerekti. Cılız bir bebek olmasına rağmen son derece sevimliydi. Frankie Smith henüz 18 yaşında değildi, yaşına göre olgunlaşmamıştı ve bebeğin babası Jordan Hobson'ın uzun vadeli desteğine güvenemezdi, ancak her yeni anne kadar heyecanlı görünüyordu.

Frankie ve Star hastaneden çıktıklarında, beslenme ve bebek bezlerinin değiştirilmesine aile üyeleri yardımcı oldu. Frankie'nin annesi Yvonne Spendley ile birlikte yaşadılar. Frankie başlangıçta bebeğine Esme adını verdi, ancak birkaç hafta sonra 1980'lerin kült korku filmi 'The Lost Boys'daki baştan çıkarıcı kadın vampirin aynı isimde olduğunu görünce bebeğin ismini Star olarak değiştirdi.

Henüz yeni yürümeye başlayan bir çocuk olması ve tanıştığı herkesi cezbetmesi dışında onun hakkında çok az şey biliyoruz. Smith, öldükten kısa bir süre sonra hastanede Star'ın yanına oturduğunda bebeğinin "zor biri" olabildiğini ve "ona karşı yumuşak davrandığını" söyledi. Hastanedeki sağlık personeli bu yorumları son derece rahatsız edici buldu.

Star'dan geriye kalan fotoğraflardan ve videolardan, küçük kızın kendisine eziyet eden kadınlarla iyi vakit geçirdiği anlaşılıyor. Brockhill tarafından çekilen bir fotoğraf, Star'ın sarı saçlarına uyumlu bir fiyonk ile güzel pembe bir elbise giymiş, Morecambe sahilinde kumda oynadığını gösteriyor. Bu tür görüntüler yalnızca ona yapılan kötü muameleyi daha anlaşılmaz hale getiriyor. Zaman zaman çocuklarını Brockhill'e emanet eden 30 yaşındaki ablası Scarlett'e göre, ondan daha iyi bir ikinci anne olamazdı. Brockhill ile çalışan başka bir kadın üç çocuğunu onunla birlikte bıraktığını hatta kızının vaftiz annesi olduğunu söyledi.

HER ŞEY BİR KONSER BİLETİ İÇİN Mİ?

Bu ifadelerden sonra akıllarda tek bir soru kalıyor: Brockhill ve Smith neden Star'ı hedef aldı? Star'ın öldürüldüğü gün Frankie'nin Brockhill'e, değerli bir hatırayı yırttığı için Star'a kızgın olduğunu söylediği iddia edildi: İdolü tarafından imzalanmış bir konser bileti... Bu önemsiz eylem, korkunç saldırının katalizörü olabilir mi?

Duruşmada, savunma Smith'in düşük IQ'sunu işaret etti ve olgunlaşmamış olmasını vurguladı. Yaşıtları gibi barlara gitmedi ve 16 ya da 17 yaşına kadar kimseyle çıkmadı. Frankie Smith'in geçen yıl Haziran ayında aşırı dozda uyuşturucudan ölen babası Andrew, zamanının çoğunu odasında kilitli geçiren bir eroin bağımlısıydı. Kızıyla olan ilişkisi 14 ila 16 yaşları arasında büyükannesi Anita ve Fawcett ile yaşamaya başlayana kadar giderek gerginleşti.Brockhill'in kendi geçmişi bundan daha farklı değildi. Birçok geleneksel gezgin kız gibi Savanna Brockhill de ev hanımı olarak hayata hazırlanmak için 10 yaşında okulu bıraktı. Bununla birlikte boks ve dövüş sanatlarında çok başarılıydı ve babası, İngiliz kadın boks takımıyla tam zamanlı antrenman yapması için kendisine ayda bin 500 sterlinlik bir hibe teklif edildiğini söyledi. Olimpiyat yıldızı olma umutları, 19 yaşında omurgasına zarar veren bir araba kazasıyla mahvoldu.

İlişkileri hakkında konuşan Brockhill, "Gerçekten hareketliydi, Frankie gerçekten çok içiyordu. Her zaman onun bir şizofren olduğunu söyledim. Bir an iyi olabilir, sonra birdenbire değişirdi" dedi. Brockhill, Smith'in ruh halinin saç stiline göre değiştiğini ekledi: "Saçlarını topladığı zaman iyi olurdu, açtığında ise öfkeli. Ailesi bunun Star doğduktan sonra başladığını söylüyor."

Milliyet