16 KİŞİ TUTUKLANDI!
KKTC’de izinsiz olduğu tespit edilen 16 kişi tutuklandı
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Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu çalışmalar çerçevesinde KKTC’de izinsiz yaşadığı tespit edilen 16 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteninde yer alan habere göre, 20-21.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 2, Güzelyurt’ta 5, Girne’de 9 olmak üzere toplam 16 kişi tutuklandı.
Etiketler : Polis, suçla operasyonel mücadele, tutuklanma
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