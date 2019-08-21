16 KİŞİ TUTUKLANDI!

Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde KKTC’de izinsiz yaşadığı tespit edilen 16 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteninde yer alan habere göre, 20-21.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 2, Güzelyurt’ta 5, Girne’de 9 olmak üzere toplam 16 kişi tutuklandı.