16 kişi yasağı ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndna verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 03-04.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, edilmiştir.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış