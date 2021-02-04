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16 kişi yasağı ihlal etti

16 kişi yasağı ihlal etti

16 kişi yasağı ihlal etti

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Polis Basın Subaylığı’ndna verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 03-04.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, edilmiştir.  

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış 

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