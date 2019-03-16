16 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça meşgul olabilirsiniz. Aynı zamanda eve yönelik işler de pek çok fikir değişikliğine neden olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün bolca hareket ve ziyaret dikkat çekiyor. Alacağınız haberlerle planlarınızı değiştirebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içerisinde becerilerinizi daha iyi kullanabileceğiniz imkanlar var. Ancak harcamalarla ilgili daha fazla düşünebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün Ay burcunuza ilerlerken şahsi konulara ve ailevi işlere daha hassas yaklaşabilirsiniz. Mizacınız daha dalgalı ve değişken de olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya, aşırı alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz. Kimi zaman hayal kırıklığı yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün sabah saatlerinde tamamlanması gereken işler olabilir. Ancak daha sonraki saatlerde sosyal açıdan daha hareketli olabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yakın çevrenizle ve evle uğraşmak, evde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda da değişiklikler gündeme gelebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün yeni yerler görmek ve kendinizi geliştirmek için güzel nedenler var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili konular daha sık gündeme gelebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sabah saatlerinde ortaklaşa bir konu üzerinde hassas davranabilirsiniz. Gün içinde zihinsel açıdan daha fazla çift durum ortaya çıkabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün çok hareket ve ziyaret, görüşme söz konusu olabilir. Duygusal açıdan ilgilenmeniz gereken konular var.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sabah saatleri daha dengeli olsa da, öğle sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak gerekebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konularda pozitif ve sizi daha olumlu kılan fırsatlar bulabilirsiniz. Aşkta da daha olumlu bir hava söz konusu.