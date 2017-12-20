16 YAŞINDA ONUNLA BİRLİKTE OLDUM!

Duymayan Kalmasın adlı programa Kaan Tangöze ile birlikte olan Kıvılcım Ural canlı yayına çıktı. Seçkin Piriler hakkında iddialarda bulunan ve evlatlarını evden kovduğunu öne süren Ural çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şarkıcı Kaan Tangöze'nin uğruna Seçkin Piriler'le 6 senelik evliliğini bitirdiği sevgilisi Kıvılcım Ural, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, Piriler'e göndermelerde bulunmuştu. Yaptığı bu paylaşımın ardından çok sayıda eleştiri alan Ural, kendisini savunmak için Duymayan Kalmasın programına konuk oldu. Tangöze’nin Seçkin Piriler’in çocukları evden kovduğunu duyduğunu söyleyen Kıvılcım Ural ile Seren Serengil canlı yayında da gerginlik yaşadı.

İŞTE KIVILCIM URAL’IN SÖYLEDİKLERİ…

* Biz 2,5 yıldır birlikteyiz. 6 yıllık bir ilişkimiz hiç olmadı.

* Ben insanları korumak için sustum. Özel hayatımı deşifre etmek istemiyorum.

* Biz Kaan ile dert ortağıyız.

* Kaan benim daha 15 yaşındayken hayatıma giren ilk erkek. Ben 16 yaşındayken Kaan ile birlikte oldum.

* Bu kadın şu an bir sorun yaşıyor. Ne kendimi aklamak istiyorum ne de tartışmak… Ben kimseyi ağlatmak için bir şey yapmadım.

* Biz Kaan ile ayrı değiliz. Çocuklarıyla birlikte olabilmek için o otelde kaldı.

* Kaan’ın otelde kalmasının bizim ilişkimizle bir alakası yok.

* Kaan çocuklarıyla birlikte olacağı zaman ben o evden gitmek zorundayım.

* Çocuklar geleceği zaman ben bütün eşyalarımı toparlıyorum. Annelerinin kararlarına saygı duyuyorum. Çocuklar gittikten sonra tekrar birlikte yaşadığımız eve dönüyorum.

* Kaan çok iyi bir baba ve çok iyi bir insan.

* Ben yuva yıkan bir kadın değilim. İnsanalara neden bir şeyleri anlatmak zorunda kalıyorum. hayat her zaman sizin matematiğinizle ilerlemiyor ki.. Bunların hiçbirini ben planlamadım. Keşke bu kadar çok tek taraflı düşünmeseydiniz… İşte bu yüzen sustum.

* 27 yaşındayım. Kendimi ifade edebileceğim durumlar çok kısıtlı. Sizler daha medyatiksiniz. Sizler insanları istediğiniz gibi yönlendirebilme lüksüne sahipsiniz.

* Biz bu klip çekildiği gün karşı karşıya bile gelmedik. Ayrı zamanlarda çekim karşısına geçtik.

* Kaan’ın evlendiğini duyduğum andan itibaren onunla bir araya gelmemek için elimden geleni yaptım.

* Sonra tesadüfen karşılaştık. Ben müzisyenim konserlerine dahi gitmedim.

* İzmir’den İstanbul’a gelmem gerekiyordu. Hayatımı değiştirmem gerekiyordu. Yaşım küçük olduğu için yapamadım. Kaçtım. Onun hayatından birden bire çıktım. Numaralarımı dahi değiştirdim.

* Evlendiğini duyunca sevindim.

* Ben bilerek kimseyi üzmeye çalışmıyorum. Seçkin’in çocuğunu evden kovduğunu Kaan söyledi. Kendi aralarında bu kavgaları sürekli yaşıyorlar zaten.

* Ben hep Seçkin ile konuşmak istedim. aynı şey benim başıma gelse karşı tarafla konuşmak isterim. Sürekli beni yargılıyor.

* Ben Kaan’a sonuna kadar inanıyorum. Kaan ile ilişkimizde sorun yok. Seçkin’in üzülüğp ağladığını duyduğum için canlı yayına çıktım.

* Kaan her zaman çocuklarıyla ilgilensin.

* Seçkin’e mesaj attım. “İnternetten ordan burdan sana benim ağzımdan bir şeyler geliyor. Onlara inandığını da biliyorum. Senin çocuğunla birlikte kurduğun hayattan, Kaan ile birlikte yaptığın bu güzellikten ben rahatsızlık duymuyorum. Eğer duysaydım çok farklı şeyler yaşardık. Lütfen kendine gel” dedim.

* Kaan yanımda heba oluyor. Ona üzülüyorum.

* Kaan bu kadar güzel şeyler yaparken bu kadın nedenböyle şeyler yapıyor? Ders almasını işstedim.

* ‘Ayrılmalarına ben neden oldum’ diyemem. Çünkü buna ben sebep olmadım.

* Kaan çocuklarıyla ne kadar zaman geçiriyorsa o kadar mutlu.

* Kaan ile mutluyum. Kimseye inat için de beraber değiliz.

* Bana ‘evlenmeyi düşünür müsünüz?’ dediler. ‘Tabii düşünürüz neden düşünmeyelim’ dedim. Ertesi gün ‘evleniyorlar’ haberleri çıktı.

* Hamile kalmaya çalıştığım haberleri belden aşağı vurmak. Çok ayıp. Bunun çabasına düşsem başarılı olurdum. Sağlık problemim yok. Ben bunların peşinde olsam çok farklı olurdu.

* Elbette bir çocuk sahibi olmak isterim. Ama önceliğimiz bu değil. İlişki evliliğe, çocuğa gider mi bu hiç belli olmaz. Hiçbir şeyin garantisi yok.

* Aralarında problem çıkmasın diye dengeyi koruyup kolluyorum.

* Ben o çocuklarla tabii ki görüşmek isterim. Anneleri bunu istemediği için saygı duyuyor ve görüşmüyorum.

* Seçkin ile çocuğu arasındaki problem bahsedilen kadar küçük değil.

* Çok kızdım ve Instagram’da o mesjaı paylaştım. Çok kızdım bu kadar basit!

* Kaan ile Bodrum tatilindeyken, Seçkin’in Kaan’a gönderdiği çok erotik bir mesaj vardı. Ben de Seçkin’in o dönem birlikte olduğu çocuğa mesaj attım. Ona dedim ki, “Kız arkadaşım hayatımdaki insana mesaj attı. O mesaj da budur. Lütfen… ” bu kadar.

Ben kimseyi ayırmadım. İstanbul’dan gittim, İzmir’lere gittim. Direndim. Ömür boyu hiçbir şeyin gideceğine inanmıyorum. Hiçbir konuda bu arada… Aile olabileceklerse eğer ben de bir şeyleri yanlış anlamışım demektir.

Evliliğin bitmesinin benle alakası olmadığı için, konuşulduğu kadar sorumlu hissetmediğim için. Kaan’ın bana söylediklerine inanıyorum. Onunla aramın bozulma ihtimaline rağmen burada konuşuyorum.

Bu şekilde tepkiler geleceğini düşünmedim ben. Kaan’ı bir tanısanız… Hakan'la birlikte uyuyorlar. Çocukların yanına gidiyor. Evde Seçkin de olabiliyor zaman geçirebilirler. Ben de ayrılmış anne babanın çocuğu olduğum için çocuklarla ilgili bir durum olduğunda yeni hayatlar buna engel olmamalı. Yoksa böyle düşünmesiydim iki buçuk sene devam edemezdi

“BÖYLE BİR ŞEY YOK”

“Kaan Tangöze ile 6 yıl değil 2.5 yıldır birlikteyiz” diyen Ural, Seren Serengil’in kendisinin yanlış yaptığını vurgulaması üzerine “Siz beni yargılıyorsunuz” şeklinde yanıt verdi. Ural: “Beni hep yanlış anladılar, sosyal medyada paylaştığım her fotoğrafın nispet olduğunu söylediler. Böyle bir şey yok” dedi. Serengil, Seçkin Piriler’e hakaret içerikli mesajları neden attığını sorunca Ural ise şöyle yanıt verdi. Ural, “Yaptığımın arkasındayım ama ben Seçkin Piriler’in üzülmemesi adına buraya geldim. Benim Seçkin'le hiçbir problemim yok. Kendisi benimle hiçbir zaman görüşmek istemedi” dedi. Kıvılcım Ural'ın: “Kaan bana sen bir sanatçısın magazin figürü değilsin dedi ve buraya gelmemi istemedi.” demesi üzerine Seren Serengil, “Sen ne sanatçısısın ben anlamadım? Bunca sanatçı varken senin neren sanatçı?” diyerek Ural'a sert bir çıkışta bulundu.