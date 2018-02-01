16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gönyeli’de, akşam saatlerinde inşaat halindeki üç katlı bir apartmanın ikinci katından, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki Mustafa Uçar, kaldırıldığı hastanede gece 22.15’te hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre üzücü olay, saat 17.30’da Gönyeli’de Avtepe Sokak’ta yaşandı.

İnşaat halindeki üç katlı bir apartmanın ikinci katından, yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen 16 yaşındaki Mustafa Uçar isimli genç, ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan ve çeşitli yerlerinde kırıkları olduğu bildirilen Uçar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Uçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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